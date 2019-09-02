Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Nefes kesen bir maça kilitlenmişti tüm ülke ve iki dev beklentileri karşılıksız bırakmadı. Sezonun en diri görüntüsünü veren Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy’de tıklım tıklım tribünler önünde bir futbol resitali sundu. Evinde 22 yıldır yenilmediği rakibini ilk 20 dakikada sürklase eden Fenerbahçe henüz ilk dakika dolmadan gole çol yaklaştı. 12. saniyede Kruse’nin ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muriç’in şutunda Uğurcan mutlak golü önledi. 7. dakikada aynı pozisyonun kopyasında Uğurcan bu sefer de Tolga’ya set çekti. Ancak amansız baskı dalga dalga sürünce gol kaçınılmaz oldu. 17’de Rodrigues ile Kruse’nin organize çalışmasında Alman verdi Afrikalı bitirdi: 1-0. Fenerbahçe farkı açma derdindeyken pas trafiğini doğru yönetmeye başlayan Trabzonspor rakibinin hızını kesti. 27’de hızlı bir atak geliştiren bordo-mavililer Advijaj’ın sağdan ortasına altı pasta rahat bir kafa vuruşu yapan Ekuban’la skoru eşitledi: 1-1.

Kaleciler gurur verdi

44’te Rodrigues’in füzesi yan direkte patladı. 45+1’de bir kez daha Rodrigues’le heyecanlandı sarı-lacivertli tribünler ama Afrikalı yıldızın Uğurcan’ı da çalımladıktan sonra yaptığı vuruş uzak direk dibinde auta çıktı. Fenerbahçe’nin baskısı ikinci yarıda da üst üste pozisyonları beraberinde getirdi. Ancak Uğurcan her gol girişiminde biraz daha devleşti kalesinde. 48’de Muriç’in sol çaprazdan şutunu ayağıyla çıkaran genç eldiven, poziyonun devamında da Kosovalı yıldızın kafa vuruşunda da gol vizesi vermedi. Ama Altay’ın da aşağı kalır yanı yoktu. 50’de Sosa’nın aşırtmasında kalesini başarıyla korudu Fenerbahçe’nin taze file bekçisi. 53’te Kruse’nin kafa şutunda kalesinde devleşen Uğurcan’ı 72’de Nwakaeme’nin vuruşunda kedi kadar çevik olan Altay’ı izledik. Son düdük çaldığında puanlar paylaşılmış, izleyenler futbola doymuştu.

GERGİNLİK ÇIKTI

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın hemen başında gerginlik yaşandı. Maçta henüz 8. dakika oynanırken, Fenerbahçe’nin geliştirdiği atakta Sosa araya girdi. Deniz Türüç’ün müdahalesi sonrasında yerde kalan Sosa’nın bulunduğu alana Ozan Tufan topu sertçe vurunca, gerginlik çıktı. Oldukça sinirlenen Sosa, Ozan Tufan’ın üzerine yürüdü. Diğer futbolcuların da araya girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Bir süre süren gerginlik sonrası hakem Fırat Aydınus, Trabzonspor’dan Sosa ve Fenerbahçe’den Ozan Tufan’a sarı kart gösterdi. Tartışmanın sona ermesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. İlerleyen dakikalarda futbolcular arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.