Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal takımının ortaya koyduğu futboldan genel olarak memnundu. “Bu maçta en büyük kazanım taraftarın maç sonu bize gösterdiği ilgiydi. Takımı takdir ettiler ve alkışladılar” diyen Yanal, “İlk yarının bitiminden sonra rakamların farklı noktalara çıktığı maç izledik. Oyuncuların belki bireysel katkıları sorgulanabilir ama bunlar düzelecektir. Her hafta oyunumuzun üstüne koyarak gidereceğiz. Daha iyi olacağız. Bugün oyunun her bölümde istekli ve coşkulu bir takım vardı” sözlerini kullandı.

Millî ara yarayacak

Yanal şöyle devam etti: Millî ara bize toparlanma ve farklı mevkilerde oynayan oyuncular kendi mevkilere geçecek. Bu da bize avantaj olacaktır. Maçın çok az bir bölümde disiplinden uzaklaştık. Daha da iyi oynayacağız. Oynadıkça daha da iyi olacağız. Bunu geliştikçe daha iyi sonuçlar alacağız. Oyunun ikinci yarısı da bizdeydi. Üretme konusunda da becerikliydik. Bugün vuruş performansımız iyi değildi. Ama önemli olan o coşkulu sahaya yansıtmak...

İsimler açıklanacak

Ersun Yanal, transferin son günü için, “Rakiplerimizin değil bizim ne yaptığımız önemli. Rakibe göre transfer yapmıyoruz, ihtiyaca göre yapıyoruz. Bazen istedikleriniz oluyor bazen olmuyor. Yarın (bugün) da devam edecek. Takıma katkıda bulunacak isimleri tabi ki istiyoruz. Açıklama yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Takım çok yorgun

Trabzonspor’un teknik patronu Ünal Karaman, “Dar bir oyuncu grubuyla oynuyoruz. Oyuncularım bu yüzden özel bir alkışı hak ediyor. Millî takım arası bize ilaç gibi gelecek” derken, “Bu takım 8 Ağustos’tan beri 20 maç oynadı. Oyun yükünü çeken benzer oyuncuları kullanmak zorunda kaldık. Fiziksel ve mental olarak yorulduk. Bu yorgunluğa rağmen iyi mücadele verdiler, oyuncuları kutluyorum” sözlerini kullandı. Ünal Hoca, “Yeni oyuncularımızın aramıza bir an önce katılmalarını ve etkili bir performans göstermelerini bekliyorum. Arkadaşlarımız bizi tanıyacaklar, biz de arkadaşlarımızı tanıyacağız. Mutlak yetenekli olduklarını düşünüyoruz ama takım kimyası içinde nerede yer edineceklerini göreceğiz. Ağırlıklı olarak geçen seneden beri takım yükünü çeken oyuncuları kullandım” şeklinde konuştu.