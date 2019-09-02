Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini açıkladı. Yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."
Başakşehir duyurdu! Arda Turan'dan büyük fedakarlık
02.09.2019 - 10:32 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : başakşehir,arda turan,
647812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647812.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
3
2
1
0
4
0
4
7
2
Çaykur Rizespor
3
2
1
0
4
2
2
7
3
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
4
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
5
Ankaragücü
3
1
2
0
2
1
1
5
6
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
7
Beşiktaş
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Galatasaray
3
1
1
1
4
5
-1
4
9
Antalyaspor
3
1
1
1
3
4
-1
4
10
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
11
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
12
Konyaspor
3
0
3
0
3
3
0
3
13
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
14
Kayserispor
3
0
1
2
3
5
-2
1
15
Kasımpaşa
3
0
1
2
2
6
-4
1
16
Göztepe
3
0
1
2
0
4
-4
1
17
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
4. Hafta Maçları
15.9.2019
Alanyaspor - Fenerbahçe
15.9.2019
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
15.9.2019
Yukatel Denizlispor - Konyaspor
15.9.2019
Mke Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
15.9.2019
Trabzonspor - Gençlerbirliği
15.9.2019
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş
15.9.2019
Çaykur Rizespor - Göztepe
15.9.2019
Galatasaray - Kasımpaşa
15.9.2019
Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
3
3
0
0
9
3
6
9
2
Hatayspor
3
2
1
0
7
2
5
7
3
Fatih Karagümrük
3
2
1
0
6
3
3
7
4
Bursaspor
3
2
0
1
5
4
1
6
5
Adana Demirspor
3
1
2
0
2
0
2
5
6
Keçiörengücü
3
1
2
0
2
1
1
5
7
Adanaspor
3
1
1
1
5
5
0
4
8
Erzurum BB
3
1
1
1
4
4
0
4
9
Osmanlıspor
3
1
1
1
4
4
0
4
10
Akhisar Bld.Spor
3
1
1
1
2
2
0
4
11
Altay
3
1
1
1
4
5
-1
4
12
Menemen Belediyespor
3
1
1
1
3
5
-2
4
13
Balıkesirspor
3
1
0
2
2
4
-2
3
14
İstanbulspor
3
0
2
1
5
6
-1
2
15
Altınordu
3
0
1
2
1
3
-2
1
16
Boluspor
3
0
1
2
1
3
-2
1
17
Giresunspor
3
0
1
2
3
8
-5
1
18
Eskişehirspor
3
0
1
2
3
6
-3
-5