Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da yabancı transferleriyle birlikte yabancı kontenjanı dolarken sürpriz bir gelişme yaşandı; Martin Linnes... Birçok ayrılık ihtimalini masaya yatıran Galatasaray yönetimi Linnes'te karar kıldı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Martin Linnes'i 1 yıllığına kiraladı Bu transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor...

GALATASARAY İLE 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

3 sezondur Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı forma ile Süper Lig'de toplam 68 maça çıkıp 2 gol, 9 asist yapmıştı. Asıl mevkiisi sağ bek olan Norveçli futbolcu, aynı zamanda sol bekte de oynayabiliyordu. Linnes'in 2021 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.



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