Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncusu Gökhan Alsan'ı kırmızı-beyazlı renklere bağladıklarını ifade ederek, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda uzun süredir görüştüğümüz Gökhan Alsan ve kulübü ile her konuda anlaştık. Gökhan ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladık. İyi bir transfer ile kadromuzu güçlendirdik. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Gökhan'a 'hoşgeldin' diyor, bu transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Gökhan Alsan Samsunspor'da
02.09.2019 - 17:42 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsunspor, Gökhan Alsan’ı 3 yıllığına renklerine bağladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gökhan Alsan,Samsunspor,
647890 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647890.aspx
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