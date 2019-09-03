Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezonlara göre büyük kulüpler arasında transferin en durgun takımlarından biri Beşiktaş. Tabii ki bunun en büyük sebebi de ekonomik faktörler... Yıllık maliyetinden kurtulmak adına Ricardo Quaresma’yı Kasımpaşa’ya gönderen Jeremain Lens’te de büyük bir hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, bu bölgeye “kalıcı” değil “geçici” bir çözüm üretti. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim ,transferin son gününde sağ kanat orijinli bir joker buldu... O da Sporting Lizbon forması giyen Abdoulay Diaby. 28 yaşındaki oyuncu dün öğle saatlerinde İstanbul’a geldi ve sağlık kontrolünün ardından “Kartal” oldu.

Yıllık ücreti 600 bin

Sürpriz transfer bir sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralandı. Gerçek bölgesi sağ kanat olmasına rağmen hem sol kanatta hem de forvette görev alabilen Diaby, Portekiz ekibi Club Brugge’de daha çok forvet bölgesinde oynarken son kulübü Sporting Lizbon’da ise sağ kanatta ter döktü. Portekiz temsilcisinden yıllık 600 bin avro kazanan oyuncunun kulübüyle 2023’e kadar mukavelesi bulunuyordu. Oyuncunun yıllık ücretinin tamamını (600 bin avro) karşılayacak olan Beşiktaş’ın, Diaby’i sezon sonuna kadar 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında satın alma hakkı var. Bu konuda da oyuncunun performansı belirleyici olacak.

KARTAL KANATLARI

Abdullah Avcı, Başakşehir’deki oyun sistemine geçmekte kararlı. Sol kanada hızıyla dikkat çeken N’Koudou’yu alan Beşiktaş, sağ çizgiye de bir başka sprinter özellikli Diaby’yi monte etti. Avcı yönetimindeki Kara Kartal’ın artık, (Şenol Güneş dönemindeki dominant oyun karakteri yerine) kontraya uygun kanatları var.

ORMAN’A ZİYARET

Beşiktaş’ın 2016’da 2 milyon avroya alıp 2017’de 7 milyon avroya Lyon’a sattığı Marcelo Guedes, başkan Fikret Orman’ı ziyaret etti. Kara Kartal’da iyi bir performans sergileyen ve taraftarın da sevdiği Marcelo, bir süre sohbet ettiği Fikret Orman’a Lyon forması hediye etti.

MİLLÎ KAMPTAYDI

Beşiktaş ile Ç. Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, dün A Millî Takım’ın Riva’daki kampında sağlık heyeti tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı. Oğuzhan, tedavisine kulübünde devam edecek.

NEREDEN NEREYE...

Fikret Orman başkanlığındaki Beşiktaş transfer dönemlerinin en kârlı takımlarından biriydi. Özellikle son iki sezondur bu böyle biliniyordu. Ancak bu sezon iş değişti. Siyah-beyazlılar bu sezon bir tek Gary Medel’i bonservis bedeliyle (2 milyon avro-Bologna) satabildi. Quaresma, Aras Özbiliz ve Gökhan Töre bedelsiz giden isimlerdi.