Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe yaklaşık iki aylık bir uğraşın sonunda Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın “Bize sınıf atlatır” dediği 32 yaşındaki sambacı için Marsilya’yla kıran kırana pazarlık yapan sarı-lacivertliler, 10 milyon avro bonservis isteyen Fransızları 6 milyon avroya ikna etti. Fenerbahçe’nin, 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Luiz Gustavo’ya vereceği senelik ücret ise 2,7 milyon avro olarak belirlendi. Ancak tecrübeli ön liberonun yıllık kazancı bonuslarla birlikte senelik 3,5 milyon avroya kadar yükselebilecek. Transferde sürecinde Fenerbahçe’nin ısrarcı tutumu, Luiz Gustavo’nun sarı-lacivertlilerden yana dik duruşu kadar Marsilya teknik direktörü Villas-Boas’ın kararı da etkili oldu. Portekizli çalıştırıcı, sürecin herkese zarar verdiğini belirterek Gustavo’ya vize verince Fenerbahçe amacına ulaştı.

Taraftar çok istedi

İmzası sonrası sıcağı sıcağına iddialı konuşan futbolcu, “Gerçekten kendimi iyi, mutlu ve motive hissediyorum. Benim için yeni bir başlangıç ve yeni bir hikaye. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Çok büyük geleneği olan bu büyük camiayı tekrar hak ettiği şampiyonluklara ulaştırmak ve taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım” derken, “Tabii ki çok fazla taraftarın beni uzun süre beklediğini duymuştum. Hem taraftarımızın hem de Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin uzun uğraşları için çok mutluyum. En iyi şekilde geri karşılık vermek istiyorum” şeklinde konuştu. Kariyerine Corinthians’ta başlayan Luis Gustavo, 2007’de Hoffenheim ile ayak bastığı Avrupa’da Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya için tek döktü.

Yenilmiş gibi üzüldüler

Kadıköy’deki Trabzonspor beraberliğiyle bu sezon ilk puanların kaybeden ve liderlikten olan Fenerbahçe’de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Karşılaşma sonunda sarı-lacivertlilerin soyunma odasında âdeta bir ölüm sessizliği yaşandı. Mağlup olmuşçasına üzülen oyuncuların ağzını bıçak açmazken, teknik direktör Ersun Yanal, “Sizinle guru duyuyorum” diyerek takıma moral aşılamaya çalıştı. Yanal, “Sezon sonuna kadar bu arzuyla devam edeceğiz ve şampiyon olacağız” sözleriyle oyuncularına duyduğu güveni dile getirdi.

Sol bek araya kaldı

Transferin flaş ekiplerinden Fenerbahçe, kadrosuna tam 14 takviye yaparken sol bekte aradığı bulamadı. Sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile yolları ayıran sarı-lacivertliler uzun süre Aleksandar Kolarov’un peşine koştu. Ancak Sırp yıldızla anlaşan yönetim, Roma’nın bonservis inadını kıramayınca başka isimlere yöneldi. Çok sayıda oyuncuyla temas kuran Fenerbahçe, Riza Durmisi transferi için Lazio’yla el sıkıştı. Ama Arnavut asıllı Danimarkalı’nın sağlık raporları olumlu olmadığı için bu transfer de gerçekleşmedi. Fenerbahçe, son olarak Başakşehir’den Gael Clichy’i istedi. Fakat bu talep de Okan Buruk’tan veto yedi. Sol bek takviyesini devre arası transferine bırakmak zorunda kalan sarı-lacivertliler bu süre boyunca Dirar’la idare edecek. Hasan Ali’nin ise 1 ay sonra takıma katılması bekleniyor.

TEKNİK HEYETTE GÖREV ALACAK

Sezonun sona ermesiyle birlikte F.Bahçe’de merak edilen Volkan Demirel konusu nihayet netleşti. Futbolcu yönetimle görüştükten sonra futbolu bıraktı. Teknik heyette görev alacak olan Volkan’a jübile de yapılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır” denilerek Demirel’e takıma katkıları için teşekkür edildi.