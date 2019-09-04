Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

> Uğur Aktan

UEFA’nın Finansal Fair Play kıskacı sebebiyle zor günler yaşayan ve Türkiye Bankalar Birliği ile borç yapılandırması yapmak zorunda kalan kulüplerimiz, önceki gün geride bıraktığımız transfer döneminde âdeta para saçtı. Yayıncı kuruluşun yayın gelirlerinde indirime gittiği ve gelirlerin 500 milyondan 420 milyona indiği sezonda altyapılara daha fazla önem vermesi beklenen kulüplerin özellikle yabancı futbolcu transferine milyonlarca avro dökmesi eleştirileri de beraberinde getirdi. Süper Lig’de geçtiğimiz iki sezonda şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi gelirleriyle biraz olsun nefes alan Galatasaray, Falcao transferiyle damga vurduğu yaz aylarının en çok konuşulan kulübü olurken, sarı-kırmızılı takımın harcadığı toplam bonservis bedeli 9 milyon avroyu aştı. Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 13 milyon avroya transfer ettiği Diagne’yi ücretini de ödeyerek Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Club Brugge’a kiralayan Galatasaray büyük bir zarar etti.

> Fener Elif sayesinde

Geçtiğimiz sezon borcunu 621 milyon avro olarak açıklayan Fenerbahçe de transfer döneminin en hareketli takımlarından biri oldu. Makedon yıldızı Elif Elmas’ı İtalyan ekibi Napoli’ye 16 milyon avroya satan Fenerbahçe’nin transferleri genç oyuncudan elde edilen gelirle şekillendi. Mevlüt Erdinç, Adil Rami, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Murat Sağlam gibi isimleri bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe buna rağmen 32 yaşındaki Luiz Gustavo için kulübü Marsilya’ya 6 milyon avro öderken, oyuncuyla da 4 senelik sözleşme imzaladı. Böylece ücreti 2,5 milyon avro olan Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe’ye maliyeti 16 milyon avroyu buldu. Gustavo’nun yanı sıra Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay ve Allahyar için de kulüplerine toplam 10 milyon avro öderken, takım da büyük oranda yenilenmiş oldu. Fenerbahçe’nin Skrtel, Mehmet Topal, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado gibi yüksek kontratlı oyuncularla yollarını ayırması ise dikkat çekti.

> Ljajic’in tapusu alındı

Geçtiğimiz sezon Torino’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Âdem Ljajic’in bonservisini 6,5 milyon avro karşılığında alan Beşiktaş, yaz transfer döneminin en fazla bonservis harcayan takımlarından biri oldu. Özellikle transferin son günlerinde atağa kalkan ve Tottenham’dan Georges-Kevin N’Koudou ile Villarreal’den Victor Ruiz’in bonservisini alan siyah-beyazlı takım transferin son saatlerine girilirken de Arsenal’den Mohamed Elneny ve Sporting Lizbon’dan Abdoulay Diaby ile anlaştı. Transfere yaklaşık 16 milyon avro harcayan Beşiktaş’ın satarak para kazandığı tek oyuncusu ise 2 milyon avroya yeniden İtalya’ya dönen ve Bologna ile anlaşan Gary Medel oldu. Beşiktaş, yeni sezona girilirken Kasımpaşa ile anlaşan Quaresma’nın yanı sıra yüksek ücret alan Adriano ile de yollarını ayırdı. Beşiktaş’ta bonservisle gelen Mirin ve Larin de kiralık gitti.

> Transferler Yusuf’tan

Altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı’yı Avrupa’nın yükselen değeri Lille’e 16,5 milyon avroya satan Trabzonspor, bu paranın sadece 4’te 1’ini transfere ayırdı. Bonservise 4 milyon avro harcayan bordo-mavili takımın en yüksek maliyetli isimleri ise dünyaca ünlü iki yıldız John Obi Mikel ve Daniel Sturridge oldu. Her iki oyuncu da yıllık 1,5 milyon avro olmak üzere 2+1 senelik sözleşme imzalarken, Sturridge’in her sene için kazanacağı 2 milyon avroluk imza parası hem Türkiye’de hem de İngiliz basınında gündem oldu. Obi Mikel’in oyunu henüz tat vermezken Sturridge ise henüz bordo-mavili formayla sahaya adım atmadı. Karadeniz temsilcisinin İngiliz takımı Crystal Palace’tan 750 bin avro karşılığında kiraladığı Norveçli golcü Alexander Sörlöth ve 1 milyon avro karşılığında Leeds United’dan bonservisini aldığı Caleb Ekuban ise düşük maliyetin yanı sıra performanslarıyla da tam isabet oldu.



300 milyona varan harcama

Transferde sadece kadrosuna kattıkları oyuncuların bonservisleri için kulüplerine 45,5 milyon avro yani Türk lirası ile yaklaşık 290 milyon lira ödeme yapan ‘Dört Büyükler’in bu harcamaları kamuoyunda şaşkınlığa sebep oldu. Borç yapılandırmaları ve Finansal Fair Play kıskaçlarına rağmen bol sıfırlı maliyetlerle transfer yapmaktan kaçınmayan kulüplerin geleceği şimdiden büyük bir merak konusu...



Kim ne kadar harcadı?

(Milyon avro)

Fenerbahçe 16,4

Beşiktaş 15,85

Galatasaray 9,1

Trabzonspor 4,1



