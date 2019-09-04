Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idman, salonda yapılan güç, denge ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması ve ardından interval koşular gerçekleştirildi. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki bölümünde ise ilk olarak hedefsiz pas oyununa yönelik dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde hedefli oyunsal formda dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray’da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
04.09.2019 - 13:32 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idman, salonda yapılan güç, denge ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması ve ardından interval koşular gerçekleştirildi. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki bölümünde ise ilk olarak hedefsiz pas oyununa yönelik dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde hedefli oyunsal formda dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Kasımpaşa,mesai,
648205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/648205.aspx
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