Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra yapacağı müsabakanın hakemleri açıklandı. Beşiktaş Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Donald Robertson yönetecek. Sean Carr ve Douglas Potter'ın yardımcı hakem olacağı karşılamanın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye - Andorra maçını Donald Robertson yönetecek
04.09.2019 - 13:37 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra yapacağı müsabakada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Donald Robertson düdük çalacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye,Andorra,Donald Robertson,
648206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/648206.aspx
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