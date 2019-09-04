Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da uzun süredir tedavi gören Tevfik Kış, 85 yaşında vefat etti.

Kış'ın cenazesi, yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Türkiye Güreş Vakfı Anıt Mezarı'na defnedilecek.

Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında ise "Türk güreşinin efsane isimlerinden Tevfik Kış'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

1956'da güreşe başladı

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Pelitcik köyünde 1934 yılında dünyaya gelen Tevfik Kış, 1956'da güreşe başladı.

Tevfik Kış, kariyerinin en önemli başarısını 1960 Roma Olimpiyatları'nda elde etti. Grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden Kış, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Eski milli güreşçi, 1962 yılında ABD'nin Toledo kentinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyanın sahibi oldu.

1963 yılında bu kez Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan Kış, 1966'da Almanya'nın Essen kentinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Kariyerinde Akdeniz Oyunları şampiyonluğu da bulunan Tevfik Kış, aktif güreş hayatını 1968 yılında noktaladı. Kış, daha sonra milli takımda antrenörlük, Türkiye Güreş Federasyonunda da yöneticilik yaptı.

Türk Güreş Vakfının kurucu üyeliğini ve yöneticiliğini de yapan Kış, evli ve iki çocuk babasıydı.