Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli ekibin Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı da eşlik etti. Gustavo, Fenerbahçeli futbolcularla tanışmasının ardından, tesislerdeki odalar ve antrenman sahasında incelemelerde bulundu.
Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
04.09.2019 - 19:01 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Luiz Gustavo,Fenerbahçe,
648287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/648287.aspx
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