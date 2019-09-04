Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli mücadelenin merkezi Sivas’ta tarihi kongrenin 100. yıl dönümü coşkusuna Kaş’tan ortak olmak isteyen milli sporcu Birgül Erken, 100 metrelik anı dalışı gerçekleştirdi.

Kaş’ın Limanağzı Koyu’nda ‘dinamik apnea mono palet’ branşında yatay olarak ‘tek nefeste 100 metre’ dalışı yapan dünya rekortmeni Erken, ardından 24 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Erken, dalış sonrası yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı nedeniyle gerçekleştirdiği etkinliği, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlere ithaf etmek istediğini söyledi.

Cumhuriyetin temellerinin Sivas’ta atıldığını, bağımsızlık ve milli iradenin bu noktada başladığına dikkati çeken Erken, “Bu dalışın gerçekleşmesine katkı veren başta Kaş Kaymakamlığı olmak üzere, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile tüm sponsorlara teşekkür ederim. Sivas’a da selam olsun. Bu dalışı başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimize ithaf etmek istiyorum.” dedi.