Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonu en erken açan kulüplerden olan Trabzonspor şu ana kadar yedi resmî maça çıktı. Sahaya sürülen kadroya bakıldığında ise dikkat çekici tercihler vardı. Teknik direktör Ünal Karaman’ın forma adaletinden kimsenin kuşkusu olmadığının altını çizerek verilere bir bakalım... Trabzonspor bu sezon kadrosuna 16 yeni takviye yaparken bunlardan 9’u hiç süre almadı. Ki bazıları ayağının tozuyla kiralık gönderildi. Yedi yeni transferin forma giydiği bordo-mavililerde Sörloth yedi maçın tamamında oynadı. 506 dakika oynayan Norveçli golcü takıma üç gollük bir katkı sağladı.



> İki yıldıza yer açın!

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın vazgeçilmezleri ise eski oyuncuları oldu. Kaleci Uğurcan Çakır, Pereira, Novak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak, tüm maçlarda görev yaptı. Altı maçta oynayan Abdülkadir Ömür ise sakatlığı sebebiyle son Fenerbahçe derbisinde yoktu. Savunma oyuncuları Hüseyin Türkmen ile Hosseini 5 karşılaşmada süre aldı. Ki bu ikili şu anki görüntüye göre takımın değişmezleri görüntüsü verdi. Bankolar dikkat çekse de bu takıma Sturridge ile Obi Mikel’in gireceğini hatırlatalım.



Sezona Avrupa Kupası maçlarıyla başlayan Trabzonspor 25 günde 7 maç oynadı. Şu anda izinli olan Karadeniz ekibi millî ara sonrasında 21 günde 6 maç oynayacak