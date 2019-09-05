Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, tarihe kara bir leke olarak geçen 3 Temmuz sürecinde bir defa daha aklandı. Önceki akşam İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan, Ergenekon Davası’nın gerekçeli kararında, sarı-lacivertlilere kumpas kurulduğu kayıtlara geçirildi. Kararda, şike soruşturması öncesi “Futbolun Ergenekon’u” denilerek toplum nezdinde algı çalışması yürütüldüğü, telefon dinleme kararlarının hukuka aykırı olduğu, hukukun “arka kapısından dolanıldığı”, yasanın açık hükmüne göre suç oluşmamasına rağmen sanıklara ceza verildiği, Yargıtay’ın onama kararında hukuka aykırı değişiklikler yaparak kötü niyetli davrandığı, Aziz Yıldırım ve diğer isimlere ceza verilmeyeceği açık olmasına rağmen cezaları verebilmek için tüm hukuki şartların zorlandığı ve başta hukuk güvenilirliği ilkesi olmak üzere evrensel hukuk ilkelerinin ihlal edildiği, yüksek yargıdaki yetkilerin kötüye kullanıldığı belirtildi.



> ‘Sütten çıkmış ak kaşık’

Ayrıca, ilk mahkumiyet hükmünü kuran hakimlerin, duruşma savcısının ve iddianameyi yazan savcının, Yargıtay’da onama kararı veren hakimlerden üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği vurgulandı. Fenerbahçe Kulübü, bu gelişmenin ardından 3.5 yılı aşkın süredir Yargıtay’da bekleyen ‘3 Temmuz Şike Kumpası Beraat kararının’ acilen onanmasını talep etti. Hukuk İşlerinden Sorumlu yönetici Fethi Pekin, “Fenerbahçe sütten çıkmış ak kaşık kadar temizdir” derken, “Bu tarihi haksızlık 3 Temmuz’da Türk sporuna hizmet eden milyonlarca taraftarlarıyla Türkiye’nin en büyük spor kulübü ve sivil toplum örgütü olan Fenerbahçemize yapılmıştır. 4 yıldır Yargıtay’da bekleyen dosyanın bir an önce incelenip, daha fazla geciktirilmeden karara bağlanması beklentimizdir. Bundan da daha doğal beklentimiz, talebimiz olamaz” ifadesinde bulundu.