Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe iki günlük iznin ardından lider Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal oyuncularına ağırlıklı olarak pas çalışmaları yaptırırken, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı. Yeni transfer Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo da takımla ilk idmanını yaptı. Futbolcunun gayet fit durumda olması ve ağırbaşlılığı dikkat çekti. Taktik maçını Gustavo’nun oynadığı takım kazandı.

Kolarov sevdası

F.Bahçe sol bek için Kolarov’u alamadı ama oyuncunun peşini bırakmayacak. Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde, Sırp oyuncu için bir defa daha Roma’nın kapısını çalacak. Kolarov kulübünün 2022’ye kadar sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Futbolcunun aklının Fenerbahçe’de olduğu öne sürüldü. Öte yandan Fenerbahçe’nin devre arasında Mehmet Ekici ve Miha Zajc’la da yolları ayırması bekleniyor.



YANAL, DEMİREL’E TAKILDI

Hocamız gelmiş!..

Fenerbahçe’de teknik heyette görevlendirilen eski kaleci Volkan Demirel dün mesaiye başladı. Ersun Yanal’ın neşeli bir şekilde, “Yeni hocamız gelmiş...” sözleriyle karşıladığı Volkan ilk olarak Luiz Gustavo’yu karşıladı. Brezilyalı oyuncuya takım ve kulüp hakkında bilgi veren Demirel ardından eşofmanlarını giyerek idmana katıldı.