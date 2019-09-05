Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray yeni transferler için imza töreni düzenlendi. Türk Telekom Stadı’nda 25 bin taraftarın önünde düzenlenen törende, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edilen Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve bonservisi alınan Christian Luyindama ile sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Steven Nzonzi, Ryan Babel, Florin Andone ve Jimmy Durmaz ülkelerinin millî takımlarında bulundukları için imza törenine katılmadı.



> Mesaj gönderdiler

Sarı-kırmızılı gövde gösterisine dönüşen törende sahaya tek tek davet edilen futbolcular, taraftarlara “üçlü” çektirdikten sonra saha içinde kurulan platformda yerlerini aldı. Tabii ki en büyük coşku Falcao sahaya girince yaşandı. Ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay platforma çıktı. Daha sonra taraftarın önünde yeni transferlerle sözleşme imzalandı. Nzonzi, Babel, Andone ve Jimmy Durmaz’ın mesajları skorbordlardan paylaşıldı.



CENGİZ: FALCAO NEF’TEN

Büyük onur duyuyoruz

Başkan Cengiz törende, “Gergin bir transfer döneminin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaraylı aslanları huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Özellikle Falcao transferinde, maaşının belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz Nef’e teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız” açıklaması yaptı.



Başkan Cengiz’le yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Falcao’nun transferi için 1,5 ay boyunca çok uğraşmıştı. Yıldız oyuncu dün imza atarken iki yöneticinin keyfine diyecek yoktu...



TARAFTAR BIRAKMADI

Falcao iki kere

Galatasaraylı taraftarlar, törende Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’ya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, Falcao’nun ismi anons edildiğinde meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulundu. Uzun süre sahada kalarak tribünleri dolaşan Kolombiyalı futbolcu, taraftarın isteğiyle iki kere üçlü çektirdi.



GURUR ÜÇLÜSÜ

Yeni oyuncuları takıma kazandıran Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay gurur dolu bir gece yaşadı. Taraftarların tezahüratları üçlüye teşekkür niteliğindeydi.



TAKIMLARIN PİYASA ÖLÇÜLERİ BELLİ OLDU

En değerli Saray

Futbolda transfer dönemi sona erdi kulüplerin değerleri de yeniden belirlendi. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, Süper Lig’de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında zirveye son iki sezonun şampiyonu Galatasaray çıktı. Sarı-kırmızılıların takım değeri 136,40 milyon avro olurken onu 84,45 milyon avro kadro değeriyle Beşiktaş, 83,38 milyon avroyla Fenerbahçe takip etti. Bu sezon 16 futbolcuyla anlaşan Trabzonspor’un kadro değeri ise 63,90 milyon avro. Süper Lig’de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 25 milyon avroyla Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri oldu



66 YAŞINA GİRDİ

Terim’e büyük sevgi

Galatasaraylı taraftarlar, imza töreninde teknik direktör Fatih Terim’e sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar dün 66. yaşına giren tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı. Skorbordlarda görüntülerine yer verilen Terim’in doğum günü yapılan anonsla kutlandı.



KADRO AÇIKLANDI

İki yeni transfer liste dışı

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Galatasaray, kadrosu belli oldu. Ahmet Çalık, Martin Linnes, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı’nın yer almadığı kadro şöyle: Muslera, Okan - Şener, Ömer, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo - Seri, Selçuk, Donk, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli - Adem, Emre Mor, Falcao, Andone