Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir transfer dönemi daha sona erdi, alan aldı satan sattı! Beşiktaş açısından bakıldığında ise camia pek de mutlu olduğu bir süreç yaşamadı. Ki rakamlara bakıldığında da Fikret Orman yönetimini tarihe geçiren bir tablo ortaya çıktı. Kısa bir girişle bugünlere gelişi anlatalım sonra detaylarına bir bakalım... Kulübü çok zor şartlar altında devralan, önce FEDA diyen ardından stadı olmadığı için şehir şehir gezip CEFA çeken sonrasında da SEFA’sını süren Kara Kartal’ın mutluluğu fazla uzun olmadı. Oysa Orman çok zor şartlarda ve kısa sürede hem stadı yaptı hem yerelde hem uluslararası alanda tarihî başarılar gördü.



> Nereden nereye...

Önce ekonomisini düzeltmek adına ayağını yorganına göre uzatan ardından risk alıp yeni transferler yapan Orman yönetimleri sportif başarıya bağlı olarak oyuncularına pazar oluşturdu. Demba Ba, Atınç Nukan, Cenk Tosun, Marcelo Guedes gibi oyuncuların satışlarından ciddi gelirler elde edildi. Ki 2017-18 sezonunda transfer raporunda alış ile satış arasındaki fark 21,1 milyon avro gibi kârlı bir duruma dönüştü. UEFA ile de anlaşmasına bağlı olarak adımlarını dikkatli atan Orman yönetimi, geçen sezonu 8,9 milyon avro kârla kapatırken yeni sezona ekside (13,8 milyon) başladı.



İZİN BİTTİ

Elneny idmanda

Beşiktaş, ligin 4. haftasında misafir olacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına start verdi. Abdullah Avcı oyuncularına pas, 5’e 2 çalışması, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas uygulamaları yaptırdı. İdman çift kale taktik maçıyla sona erdi. Yeni transfer Mohamed Elneny takımla ilk antrenmanına çıkarken hırslıydı.