Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda’yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. İlk sette 7-3 öne geçen rakibi karşısında 3 sayılık seriyle morallenen Filenin Sultanları, Hollanda blokları ardı ardına aşmaya başladı. İyi servislerden sayı da bulan ekibimiz bu seti 25-20 önde tamamladı. Slöetjes’i durdurmakta zorlandığı ikinci sette de iyi servis atıp, bloklarda etkili olan takımımız 25-22’lik üstünlükle maçta 2-0 öne geçti.



> Rakibimiz Polonya

Üçüncü sette Hollanda bloklarına takılan ay-yıldızlılar bir ara 8-6 geri düştü, sonra skor 9-9’da eşitlendi. Türkiye, daha sonra durumu 12-10 yaparak Hollanda’ya mola aldırdı. Hücumda rakibine üstünlük kuran A Millî Takım, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı. Grup aşamasında ve son 16 turu maçında set dahi kaybetmeyen Hollanda’yı 3-0 yenen Türkiye, adını yarı finale yazdırarak Polonya’nın rakibi oldu. Diğer eşleşme Sırbistan-İtalya şeklinde. Maçlar 7 Eylül’le oynanacak ve finalistler belli olacak.



Büyük destek

Ankara Spor Salonu’nu tamamen dolduran baş şehirli voleybolseverler, millî takımı maçın başından sonuna kadar destekledi. Karşılaşma sonunda oyuncularımız yarı final sevincini tribünlerle paylaştı.



KAPTAN EDA:

Madalya alacağız

Kaptan Eda Erdem maçın ardından, “Hollanda set bile vermeden çeyrek finale gelmişti. Takım olarak bu maça inandık. Sabırla oynadık, bunun sonucunda da adımızı yarı finale yazdırdık. Bu turnuvada madalya için savaşıyoruz. İnşallah bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.



NAZ AYDEMİR:

Yüreğimizi koyduk

Oyuncularımızdan Naz Aydemir Akyol, “Kağıt üstünde Hollanda’nın üstün olduğunu söylemiştik ama sahaya yüreğini koyan taraf 12 bin seyirciyle bizdik. İlk sette onlar serviste çok hata yaptılar, biraz da gergindiler. Kusursuza yakın oynadık. Önümüzde iki final kaldı” dedi.