Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası’nda ABD’ye uzatmalarda 93-92 mağlup olan A Millî Basketbol Takımımız, performansıyla turnuvanın şu ana kadarki en dikkat çekici oyununa imza attı. ABD’nin basketbol tarihinin en önemli başantrenörlerinden biri olarak gösterilen koçu Gregg Popovic takımımızın oyununu överken, “Hepimizin bildiği gibi inanılmaz bir maçtı. Galibiyeti kabul edeceğiz ancak herkesin kazanabileceği bir maçtı. Türkiye tecrübesini ve bitiricilik konusunda göstermemiz gereken gelişimi bize gösterdi. Henüz o aşamada değiliz” dedi. ABD’nin NBA yıldızı basketbolcusu Kemba Walker da şaşkındı... Walker “Ne diyeceğimi bilemiyorum, bu maçın bir parçası olmak dahi gerçek dışıydı. Türkiye muhteşem bir maç çıkardı. Tam bir savaş gibiydi. Bizim için bu tarz bir galibiyet almak gerçekten inanılmazdı” diye konuştu. 12 Dev Adamın Başantrenörü Ufuk Sarıca ise, “Son topa kadar mücadele edeceğimizin, geri adım atmayıp pes etmeyeceğimizin sözünü vermiştik. Maçın skoru için üzgünüz ama bu maç turnuvanın geri kalanında bize ekstra motivasyon sağlayacak” şeklinde konuştu.



12 DEV ADAM ÇEKYA ÖNÜNDE

Ya tamam ya devam

A Millî Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası’ndaki üçüncü maçında bugün Avrupa temsilcisi Çekya ile karşı karşıya gelecek. Millî takım, rakibini yendiği takdirde ikinci turda mücadele hakkı elde edecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. Şanghay Oriental Spor Merkezi’ndeki karşılaşma 11.30’da başlayacak ve NTV ekranlarından yayınlanacak.