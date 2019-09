Türkiye Gazetesi

Fanatik'te yer alan habere göre; Lig şampiyonluğunda 200 bin Euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda 700 bin Euro ödenecek.Şampiyonlar Ligi son 16’da 200 bin Euro, çeyrek finalde 300 bin Euro, yarı finalde 400 bin Euro, şampiyonlukta 4 milyon Euro ödeme yapılacak. 2 milyonu peşin, 3 milyon Euro 10 taksitle ödenecek. Toplam 5 milyon Euro. Her sezon, 5 maçta ilk 11 çıkarsa 500 bin Euro, 10 maçta daha ilk 11 çıkarsa 500 bin Euro, 14 maçta daha ilk 11 çıkarsa 600 bin Euro. Toplamda 29 maça ilk 11 çıkarsa 1.6 milyon Euro.

Şampiyonlar Ligi son 16’da 200 bin Euro, çeyrek finalde 300 bin Euro, yarı finalde 400 bin Euro, şampiyonlukta 4 milyon Euro ödeme yapılacak. Galatasaray, Falcao’nun maaşında 2 aylık bir gecikme yapması halinde, oyuncu sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.

Galatasaray, yeni transferleri Radamel Falcao, Mario Lemina, Micheal Seri, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Okan Kocuk ve Emre Mor'un için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni gerçekleştirdi. Ryan Babel, Florin Andone, Jimmy Durmaz ve Steve Nzonzi, milli takım kamplarında yer aldıkları için törende yer almadı.

Töreni izlemeye gelene 25002 Galatasaray taraftarı tören öncesi düzenlenen ışık ve müzik gösterisiyle coştu.'El Tigre' lakaplı Falcao'nun çıkışı sırasında ise 'Eye of the Tiger' şarkısı çalındı.