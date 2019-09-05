Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek Galatasaray, 20 kişilik listesini UEFA'ya gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekipte; Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Emre Akbaba Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.

Norveçli futbolcunun yabancı sınırlaması nedeniyle sözleşmesinin askıya alınması da gündemde.

Galatasaray'ın kadroyu UEFA'ya bildirmesinin ardından Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Elisabeth Haugen'in kızıyla birlikte üzgün olduğu bir fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.