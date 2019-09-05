Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2017'de yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Ampute Futbol Milli Takımı, 2020'de Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek için inanç ve azimle çalışıyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren milli takım, hedeflerine yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor.

İstanbul'da 2017'de elde ettikleri Avrupa şampiyonluğu ile Türkiye'ye gurur yaşatan oyuncular, bu unvanı 2020'de Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada korumak istiyor.

"Ampute futbolu Türkiye'den sorulur sloganıyla yola devam ediyoruz"

Takımın eski kaptanı olan teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluğun ardından azimle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Çakmak, "Ampute futbolu dünyada Türkiye'den sorulur" sloganıyla yola devam ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yolda dünya 2'ncisi, 3'üncüsü ve Avrupa şampiyonu olduk. Biz ev sahibiyken şampiyon olmuştuk, 12 takım katılmıştı. Şimdi Polonya'da 16 takımın katılımıyla bir şampiyona var, oraya Avrupa şampiyonu olarak gidiyoruz. En üstte bayrağımız var. Biz dağda da sahada da mücadele ederiz. Türk halkı bizden başarı bekliyor. Gün geçtikçe kendimizi yeniliyoruz. Daha önce bireysel yeteneklerimizle ön plandaydık, şimdi takım oyunuyla. Bir şeye inanmıyorsan her şeyini kaybedersin. Önce inanmak lazım."

Şampiyonluk kupasının Türkiye'ye gelmesi gerektiğini vurgulayan Çakmak, "Avrupa Şampiyonası'nın en büyük adayı biziz. Allah nasip ederse planladığımız doğrultuda ilerlersek alttan gelen arkadaşları diğer arkadaşlarımızla aynı seviyeye getirirsek mükemmel işler olur. Herkes Türk bayrağını en üste koymak zorunda çünkü Avrupa'da 1 numarayız, dünyada da 1 numara olacağız." ifadelerini kullandı.

"İbreyi yukarı çektik"

Takım kaptanı Rahmi Özcan da yeni teknik ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Hedeflerinin 2020 Avrupa şampiyonluğu olduğunu dile getiren Rahmi Özcan, "Takım olarak duraksamadık, ibreyi yukarıya çektik. Daha önce 4 dünya üçüncülüğümüz vardı, geçen yıl ikincilik ile bir basamak da olsa yukarıya çıkabildik. Daha önce hiç Avrupa şampiyonluğumuz yoktu, 2017'de Avrupa şampiyonu olduk. Bu yılki hedefimiz, son Avrupa şampiyonu olarak bu unvanı korumak. Sonrasında ise Dünya Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirmek." diye konuştu.

Rahmi Özcan, takıma yeni oyuncuların da katıldığını aktararak, "Avrupa şampiyonu olarak dünyaya örnek olduk, tüm dünyada yankı uyandırdık. Bununla birlikte yeni oyuncular aramıza katılmaya başladı. Bu da milli takım için faydalı bir şey." dedi.

"Ülkemizi birincilik kürsüsünde temsil etmek istiyoruz"

Takımın defans oyuncusu Muhammet Yeğen ise 2017'deki Avrupa şampiyonluğu ile Türkiye'ye büyük sevinç yaşattıklarını belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Anlatılması çok güç ama çok gurur verici bir şampiyonluk yaşadık hep birlikte. Büyük bir sevinçti o. Daha çok göz önünde bulundurulduk. Bu, bizi ayrı bir mutlu etti. Şampiyonluktan sonra hiçbir zaman boş durmamak lazım. Çalışmalara devam edip her zaman en iyi yerlere gelmek için yakaladığımız başarıyı daha da üst seviyede tutup uzun süre ülkemizi birincilik kürsüsünde temsil etmek istiyoruz."

Muhammet Yeğen, takımın çok iyi seviyede olduğununa işaret ederek, "Güzel bir arkadaşlık ortamımız var, ağabey-kardeş ilişkisi içinde tam bir aile gibiyiz. Bu da bizi ayrıca bir motive ediyor. Takıma yeni gelen kardeşlerimize örnek olmaya çalışıyoruz. Gerek hocalarımız gerekse futbolcu arkadaşlarımız olsun, herkeste şampiyonluk azmi var. Bu hırs, bizi daha istekli hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gaziler Günü'nde bu kupa inşallah Türkiye'ye gelecek"

Forvet oyuncusu Fatih Şentürk, takımda yeni ve güzel gelişmelerin yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kaptanımız Osman Çakmak, milli takımın hocası oldu, takımın kalecisi Fatih Karakuş kaleci antrenörü oldu, aramıza yeni katılan Murat Bahar da yardımcı antrenör oldu. Yeni bir oluşum var, kadroya yeni gelen isimler var. Artık oyuncu vasfından çıkıp hoca vasfına yerleştiler, bizim için çok güzel. İçimizden birilerinin çıkıp hoca olması bizi daha çok teşvik ediyor. Bugün oyuncuyum, yarın hoca olabilirim diye düşünüyoruz."

Fatih Şentürk, Düzce'deki kampın birliktelik içerisinde sürdüğünü vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası için güzel bir birliktelik başladı, inşallah devamı gelecek. İspanya, Polonya, İngiltere, Rusya gibi güçlü ekipler var. Biz de çok güçlü olduğumuzu gösterdik. Güçlü kalabilmemiz için çalışmamız gerekli, çalışmalarımızı da yapıyoruz. Umarım sonu güzel bitecek. 19 Eylül Gaziler Günü'nde bu kupa inşallah Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.