Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferin son gününde Galatasaray-Başakşehir-Fenerbahçe üçgeninde flaş gelişmeler yaşandı. 15 yabancısı bulunması nedeniyle, kontenjan kurbanı olarak Martin Linnes’i seçen Cim-Bom, Norveçli oyuncuyu Kasımpaşa’ya vermek istedi. Donk ve Diagne’nin transferlerinden dolayı iyi ilişkiler içerisinde olan iki kulüp arasındaki yakınlaşmaya rağmen, Linnes bunu kabul etmedi. Hedefi olan bir kulübe gitmeyi tercih eden Galatasaraylı futbolcu, Başakşehir’e gitmek istediğini sarı-kırmızılı yönetime iletti. Bu talep, Galatasaray tarafından önce kabul edildi. Ancak sarı-kırmızılılar bu sırada ilginç bir gelişmeyi öğrendi. Turuncu-lacivertliler, Linnes’i transfer edecek, bunun sonrasında da kendi sol beki Clichy’yi Fenerbahçe’ye gönderecekti. İşte bu durum, Galatasaray’ın kararından vazgeçmesine neden oldu.

Linnes’e izin çıkmadı

Tüm bu gelişmeler karşısında Cim-Bom, gerekirse Linnes’i kenarda oturtup, parasını ödemeyi bile tercih etti, Başakşehir’e gitmesine izin vermedi.