Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maurizio Gherardini, kulübün internet sitesine THY Avrupa Ligi, transfer edilen ve takımdan ayrılan oyuncular, Jan Vesely'nin durumu ve 2019 FIBA Dünya Kupası'nda forma giyen sarı-lacivertli basketbolcular hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon takım sayısının 16'dan 18'e çıkarıldığını hatırlatan İtalyan basketbol adamı, "Kesinlikle çok heyecan verici bir THY Avrupa Ligi sezonu yaşayacağız. Birçok takım, önemli yatırımlar yaparak derin kadrolar kurdu ve güçlenmeye çalıştı. NBA'den Avrupa'ya gelen oyuncu sayısında ilk defa bu kadar fazla hareket gördük. Bu, aynı zamanda Avrupa'da artacak olan kaliteyi gösteriyor. Büyük yatırımlar yapıldı. Bu, bizlere ne kadar fazla sayıda takımın play-off ve dörtlü final hayali kurduğunu gösteriyor. Kurulan kadrolara baktığımızda, daha önce hiç görmediğimiz kadar yüksek bir rekabet seviyesi olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi transfer edilen ve takımdan ayrılan oyuncular hakkında da görüşlerini aktaran Gherardini, şöyle devam etti:

"Melli ve Guduric'i NBA'e gönderdik. NBA'e oyuncu gönderdiğinizde her zaman karmaşık duygular içerisinde oluyorsunuz. Bir taraftan ise oyuncularınızı mümkün olan en üst seviyeye ulaştırdığınız için mutluluk duyuyorsunuz. Bu noktada kulübümüzün desteğine teşekkür etmemiz gerekiyor. Onlar tarafından oluşturulan imkanlar sayesinde, Avrupa piyasasındaki en değerli birkaç ismi kadromuza katabildik. Avrupa'da kalitesini uzun süre önce kanıtlamış Nando De Colo gibi bir yıldızı kadromuza katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Leo Westermann'ın da oyunundaki tutarlılık ve güvenilirlik bizi kendisine yöneltti. Derrick Williams'ı alabilmek için de çok mücadele ettik. De Colo, Westermann ve Williams'ın takımımıza katılması, bizim için Avrupa transfer piyasasında olabilecek en iyi senaryoydu. Türk rotasyonumuzda da genç oyuncularımızın gelişimini önemsedik. Diğer taraftan da Berkay Candan gibi bir ismi evine döndürebilmekten dolayı mutluluk duyuyoruz."

"Vesely, her hafta daha iyiye gidiyor"

Gherardini, tedavi süreci devam eden Çek pivot Jan Vesely hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Vesely'nin durumunda temkinli bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyoruz. Karmaşık ve zorlu gözüken, tedavi süreci de uzun süren bir sakatlığın etkilerini tamamen çözdüğümüzden emin olmak istiyoruz. Vesely, her hafta düzenli olarak daha da iyiye gidiyor. Bu süreçte hiçbir risk almak istemiyoruz çünkü onun hazır olmasını hedefliyoruz. Şu aşamada aldığımız işaretlerin olumlu olduğunu, oyuncumuzun iyi bir gelişim gösterdiğini söylemeliyim. Geçtiğimiz gün kısa bir bireysel basketbol idmanı yaptı ve onu tekrar görmek güzeldi. Jan, çok agresif bir şekilde çalışıyor. Onun takıma en kısa sürede dahil olması bizim önceliklerimizden biri."

"Dünya Kupası'ndaki oyuncularımızın performansından memnunuz"

Maurizio Gherardini, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımlarında mücadele eden sarı-lacivertli oyuncuların performansından oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Bekolu basketbolcuların turnuvada dikkat çekici performans sergilediğini aktaran İtalyan basketbol adamı, "Genel olarak oyuncularımızın 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki performanslarından oldukça memnunuz. Ahmet Düverioğlu, kapasitesi sınırlı bir takımda harika işler yaptı. Gigi Datome, her maçta daha iyiye gittiğini gösterdi ve bu da yeni sezon öncesi bizim için çok iyi işaret. Sloukas, turnuvadan hemen önce sakatlanmıştı ve son anda katıldı. Bence o da günden güne daha iyiye gidiyor. De Colo da zamanla performansını arttırıyor. Kaptanımız Melih'in çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Oyuncularımız, bize çok pozitif mesajlar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.