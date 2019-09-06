Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük umutlarla ve olimpiyat vizesi hedefiyle gittiğimiz FIBA Basketbol Dünya Kupası’nda Çekya yenilgisi hayallerimizi bitirdi. Çin’de düzenlenen şampiyona, millî takım için gayet güzel başlamıştı aslında. Japonya galibiyetine az kalsın ABD’yi de ekleyecektik. Turnuvanın favorisi ABD’ye uzatmalarda elimizle verdiğimiz maçın ardından Çekya maçı final niteliği taşıyordu. Kazanan taraf adını son 16’ya yazdıracaktı. Maça iyi başladık ama Çekya Patrik Auda ile oyunu dengelerken ilk çeyreği de 22-16 önde geçti. İkinci çeyrekte de Auda’nın taşıdığı Çeklere Ersan ve Melih’ten beklediğimiz katkıyı alamayınca soyunma odasına da 43-35 geride girdik.

Klasman maçlarına kaldık

Maçta bir türlü ritim tutturamayan millî takımın iyi bir rüzgâra ihtiyacı vardı. O rüzgâr da üçüncü çeyreğin başında geldi. 8-0’lık seriyle skoru 43-43’e getirmeyi başardık. Çekler mola alırken, millîlerin oyun düzenini koruması bekleniyordu. Ancak bu defa da Hruban, Balvin gibi isimlerin ürettiği kolay sayılarla Çekya yeniden millî takımı üç hücum uzağında tutmaya devam etti. Son çeyrekte 12 Dev Adam, Cedi ve Melih’in gayretleriyle ayakta kalmaya çalışırken, rakibine verdiği kolay sayılarla giderek geriye düştü ve maçı 91-76 kaybetti. TOP 16’ya kalma şansını kaybeden millî takım 17-32 için klasman maçları oynayacak.

Mental olarak hazırlanamadık

A Millî Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca Çekya maçının ardından “Bu maçı değil de daha ziyade ABD maçını hedefledik gibi oldu. Kaybedince sporda böyle bir düşüş olmaz. Enerjimiz yetmeyebilir, yorulabiliriz ama mental olarak hazır olmamız lazımdı, bunu yapamadık” dedi.