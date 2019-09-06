Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra millî takımın resmî bir maçına ev sahipliği yapacak olan İstanbul'da taraftarlar Andorra maçının biletlerini tüketti. Vodafone Park'ta yarın akşam oynanacak olan karşılaşma için heyecan üst düzeyde. Biletlere âdeta hücum eden vatandaşlar stadı tıklım tıklım dolduracak. Millîler İstanbul'da en son 17 Kasım 2015'te Fatih Terim Stadı'nda Yunanistan'a karşı oynamış ve özel maçta sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Cengiz'den kötü haber

Bu arada millîlerde Cengiz Ünder'den kötü haber geldi. Bacağında ağrı hisseden futbolcunun sağ üst arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi. Şenol Güneş­­ oyuncuyu riske atmamak için kadrodan çıkarılmasına karar verdi. Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çakır'a Portekiz maçı

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanacak Sırbistan-Portekiz karşılaşmasında düdük çalacak. 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçta Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.