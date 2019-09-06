Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim'in geçen sezondan kalan cezası yeni bitmişti. Hoca, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı bu defa yeni cezalar yedi. İlgili karşılaşmanın ardından, "Hatırlarsanız geçen sene örgütlü, organize işler var ama amatör demiştim. Sanırım amatör lafıma alınmışlar biraz, bu sene daha profesyonel bir şekilde hareket ediyorlar” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine PFDK, sarı-kırmızılı takımın teknik patronuna 4 maç ceza verdi. Cezanın dün akşamki açıklanma saati de ilginçti: 19.05... Yani kulübün kuruluş yılı. Açıklanmanın bu saatte yapılması ayrı tartışmaları beraberinde getirdi ve Türkiye bir kere daha gerildi.

İyi niyetli değil

Cezalar üzerine apar topar kulüp te-levizyonuna çıkan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz birbirinden sert açıklamalar yaptı. "Hocamıza verilen cezayı onaylamıyoruz. Ben yanlış hesabın, yanlış kararın düzeltileceğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Bu ceza bana inandırıcı gelmiyor" diyen Cengiz, "Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi. Bunu Federasyon'a yakıştıramadım. 19.05 yüreğimizi yaraladı. TFF, herhangi bir takımın, herhangi bir kulübün takımı değildir. Kötü niyetiniz olmadığını kanıtlamalısınız. Bu tip işlerin iyi niyetle açıklanması mümkün görünmüyor" şeklinde konuştu.

Terim bana izah etti

Cengiz şöyle devam etti: Hocamızla görüştüm. ‘Organize kötülük derken bir kurumu hedef aldınız mı’ dedim, ‘hayır hedef almadım’ dedi. Ben, bize karşı geçen yılda olan tepkilerin daha organize olduğunu söylemek istedim. Bazı deplasman maçlarında bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriyor, bunu duyumsuyoruz. Bu kişiler, hocamıza ve ekibe karşı hakaretler yapıyor. Son maçımızda da teknik yardımcımıza fiziki darbede bulunuldu. TFF ceza açıklamasında 6222'nin açık ihlali olan bu saldırı ile ilgili bir açıklama yok. Hocanın verdiği tepkilerden biri bu. Rastgele değil organize yapılıyor...

Orman'a sert ikaz

Başkan Cengiz, Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'a da sert bir mesaj gönderdi. İşte Mustafa Cengiz'in o sözleri: Kulüpler Birliği Başkanı olduğunuzda, kulübünüzün menfaatlerini bir kenara koymalısınız. Siz çıkıp 'Galatasaray'ın iki şampiyonluğu lekelidir' derseniz, TFF'ye suç atmış olursunuz. Taraftarına şirin görünme çabasının farkındayız ama söylemler futbola yarar getirmez... Fikret Orman'a da şunu söylemek istemiyorum, deme güzel kardeşim deme! Orta sahadaki bir taç atışından şampiyonluk lekeleme! Diğerlerine de diyorum, yapmayın, germeyin...

Falcao patlaması

Radamel Falcao’nun transferi sarı-kırmızılı taraftarları iyice coştururken, kombine satışlarında patlama yaşandı. ‘Rüya Takım’ı izlemekten mahrum kalmak istemeyen taraftarlar kombine biletlere hücum edince sarı-kırmızılılar 41 bin satış rakamına ulaştı. Yönetim aşırı ilgi karşısında hem şaşkınlık hem sevinç yaşarken kombine kart satışlarını durdurma kararı aldı. Bunun sebebi de kombine alamayan ancak maça gelmek isteyen taraftarları mağdur etmemek. Türk Telekom Stadı’nda kombine kartı olmayan sadece 6 bin taraftara yer ayrıldı. Bu da rakip takıma ayrılacak yüzde 5 oranındaki bilet haricinde Galatasaray’ın her maçını ‘kapalı gişe’ oynaması anlamına geliyor.

Aslan Paşa’ya bileniyor

G.Saray ligin dördüncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışma pas ve koordinasyon uygulamalarıyla başladı. Taktik maçla süren çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı. Yeni oyuncuların katılımıyla moraller üst düzeydeydi.