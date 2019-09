Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Premier Lig ekibi Arsenal’den yeni transferi Mohamed Elneny, bir an önce sahaya çıkmak istediğini söyledi. Siyah-beyazlı takımla ilk idmanına önceki gün çıkan Mısırlı oyuncu geçen sezon fazla süre alamadığını hatırlatırken “Futbolu özledim. Bir an önce sahaya çıkıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Beşiktaş taraftarını Çaykur Rizespor maçında hayranlıkla izledim. Onlarla çok iyi anlaşacağız. Böylesine tutkulu bir taraftarın desteklediği takımda olduğum için çok şanslıyım. Bir an önce karşılarına çıkmak istiyorum. Bu sezon Beşiktaş için çok güzel geçecek. Buna inanıyorum”” ifadelerini kullandı.

Diaby de 11’e

Elneny’nin transferiyle orta sahada eli güçlenen teknik direktör Abdullah Avcı da Mısırlı oyuncuyu Gazişehir maçına özel olarak hazırlıyor. Geriden oyun kurma görevini Elneny’ye verecek olan Avcı millî arada yarın Ümraniyespor ile yapılacak hazırlık maçında yeni transferlerin performansını da yakından görme imkânı bulacak. Tecrübeli teknik adam Gazişehir maçında Elneny’nin yanı sıra Diabi’ye de ilk on birde forma verecek.

EN ÇOK ONA HARCANDI

Türkiye’de birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından bir futbolcuya en yüksek bonservis ücreti ödeyen ekip Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Âdem Ljajic’in bonservisi için Torino’ya 6,5 milyon avroluk bonservis bedeli ödedi.

6 İSİMDEN VAZGEÇMEDİ

Abdullah Avcı, ilk 3 haftada 6 isimden hiç vazgeçmedi. Bunlar Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vida, Ruiz, Ljajic ve Güven oldu. Burak Yılmaz’ın dönüşüyle Güven’in kulübeye gitmesi beklenirken, Avcı’nın yerlerine Douglas ve Rebocho alınmasına rağmen Gökhan ve Caner’den vazgeçmemesi dikkat çekti.

Salonda maç heyecanı

Beşiktaş, Gazişehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü. Çalışmaya millî oyuncuların yanı sıra tedavisi süren Caner ve Atiba ile izinli olan Diaby katılmadı. Salon çalışması sırasında siyah-beyazlı oyuncular 12 Dev Adam’ın maçını büyük bir heyecanla takip etti.