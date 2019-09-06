Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadrosunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe, taraftarının özlediği futbolu sergilemeye başlarken teknik direktör Ersun Yanal, daha efektif bir takım için yoğun mesai harcıyor. Yanal kendisiyle özdeşleşen hücum futbolunu maksimum seviyede oynatabilmek için bütün futbolcularından faydalanmak isterken, kaleciler de bu planda önemli rol oynuyor. Ersun Hoca, bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin yeni 1 numarası Altay Bayındır’la özel olarak ilgileniyor. Topun oyuna doğru şekilde sokulmasının büyük önem arz ettiğini belirten Yanal, ayağı düzgün olan genç kaleci libero gibi kullanmayı hedefliyor. Altay’ın transferinde bu sebeple ısrarcı olan Yanal, kaleden başlayacak hızlı ataklarla rakibin hem baskısını kırmayı hem de savunma dengesini bozmayı planlıyor.

Mentörü Volkan

Altay her idmanda topu oyuna sokma konusunda özel çalışmalar yaparken, teknik heyet diğer file bekçilerine aynı eğitimi veriyor. Maçların ardından kalecilerin topu oyuna soktuğu anların görüntülü analizi de yine kalecilerle birlikte yapılırken, daha iyisi için çaba harcanıyor. Teknik heyetin üzerine titrediği Altay, kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu belirtirken, “Fenerbahçe kalecisini korumanın büyük sorumluluğunu sırtımda taşıyorum. Gururlu ve bilinçliyim. Kendimi geliştirmek, daha iyisini yapabilmek için sürekli çalışıyorum” ifadesinde bulundu. Öte yandan eldivenlerini asarak teknik heyete dâhil olan Volkan Demirel’in Altay’ın mentörlüğünü üstleneceği öğrenildi. Efsane tecrübelerini veliahdına aktaracak.

GİTTİKÇE GELİŞİYOR

Audi Cup'taki iç karartıcı, ağır yenilgilerin altından pırıl pırıl bir file bekçisi F.Bahçe'nin ilk kalecisi oldu. Altay, o maçlarda yaptığı kurtarışlarla Ersun Yanal'ın bankosu olurken şimdi hocası tarafından yeni bir yönünü geliştirecek. Oyunu en geriden o başlatacak...

FERDİ’NİN PARASI NEREDE?

Hollanda ekibi NEC Nijemegen’in yöneticisi Wilco van Schaik, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yaz transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu’nun bonservis ücreti için taksitlerini bir süredir yatırmadığını ve bu yüzden statlarının kira bedelini ödeyemediklerini söyledi. Schaik “UEFA ve FIFA’ya gideceğiz” dedi.

Alanya’ya bileniyorlar

Fenerbahçe, ligin dördüncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde millî oyunculardan mahrum gerçekleştirilen idman, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.