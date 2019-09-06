Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü, bir açıklama yaparak Fenerbahçe’nin şike gerçeğini ‘suçsuzluk algısıyla’ saklama gayretinde olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Ergenekon Davası’nın gerekçeli kararının Fenerbahçe tarafından istismar edildiği belirtilen açıklamada “Öncelikle belirtmek isteriz ki, Türkiye’de yaşanan şike eylemlerini tüm dünya ile paylaşarak, futbolun içerisindeki bu pisliğin sonlanması için var gücümüzle mücadele ettik. Fakat ilgili kulübün yöneticileri başta TFF olmak üzere UEFA, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi’nin 2010-2011 sezonuna yönelik “şike var” kararlarını yok sayarak bu işten sıyrılmaya çalışmıştır” denildi.

CAS’ta itiraf ettiler

“Gerek yurt içinde gerek yurt dışında verilen kararlarla 2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz sayısız kez tescillenmiştir” denilen açıklamada bordo-mavililer “Türkiye’deki sportif yargılamalar neticesinde ilgili kulübün şike - teşvik eylemlerinde bulunduğu ve yöneticilerinin şike yaptığı kesinleşmiştir. CAS duruşmasında bile, ‘Şike cezalarını çektik. Bize daha ceza vermeyin’ savunması yapmışlardır. Tüm dünya, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin ceza yargılamalarında bile şike belgelerini inkâr etmediğini, “evet bu konuşmalar benim” diyerek tapeleri kabul ettiğini çok iyi bilmektedir” denildi.

Uğurcan'a dev takip

Trabzonspor’un parlayan yıldızı Uğurcan Çakır, geride kalan üç haftada gösterdiği performansla şimdiden dev kulüplerin radarına girdi. Özellikle Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanan karşılaşmadan 10’dan fazla pozisyonda gole geçit vermeyen genç file bekçisi için Liverpool ve Juventus gibi devlerin pusuda beklediği öğrenildi. İtalya basını bordo-mavili yönetimin Uğur’u, Yusuf Yazıcı’dan da daha yüksek bedelle satabileceğini yazdı.

11 GOLÜN 9’U ONLARDAN

Bu sezon 4’ü Avrupa, 3’ü Süper Lig olmak üzere toplam 7 resmî maça çıkan Trabzonspor’un, söz konusu karşılaşmalarda attığı 11 golün 9’unu hücum oyuncuları, ikisini ise bekleri kaydetti. Ekuban 5 golle en golcü isim olurken, Sörloth 3, Abdülkadir Ömür 1 ve bek oyuncuları Pereira ile Novak da 1’er gol kaydetti. Takımın yıldızı Nwakaeme ise henüz siftah yapamadı.