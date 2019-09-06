Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferin son günü, hatta son saatleriydi... Yepyeni bir kadro kuran Fenerbahçe’nin gündemi hala meşguldü ve bir son dakika atağı için Başakşehir ile temasların sürdüğü haberleri vardı. Genel kanı Hasan Ali’ye alternatif oluşturmak için İstanbul ekibinden Clichy’nin istendiği yönündeydi.

Ancak o saatlerde yaşanan pazarlıkların detayı ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki isim Clichy değil, yine Visca’ydı. Fenerbahçe oyuncu cephesiyle konuşup olumlu geri dönüş almış, iş Başakşehir ile yapılacak pazarlıklara kalmıştı. Fakat yine olmadı, gece geç saatlere kadar yapılan görüşmelerden istenen sonuç çıkmadı ve transfer devre arasına kaldı.

DEVRE ARASI İŞ BİTİYOR

Lige iyi bir giriş yapan Sarı- Lacivertliler’in Visca’dan vazgeçmediği, devre arasında Başakşehir’in kapısını tekrar çalacağı öğrenildi.

VİSCA GELMEK İSTİYOR

Bu noktada 2021’e kadar mukavelesi bulunan Boşnak oyuncunun Fener’e gitmekten yana tavır koymasının da transferde belirleyici rol oynaması bekleniyor. Sarı lacivertlilerin ara transfer dönemi Visca'yı renklerine katması bekleniyor.Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyordu. Hatta Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a imza attığı ilk dönem Boşnak futbolcuyu da ikna ettiği ifade edilmişti. Hücumun neredeyse her bölgesinde oynayabilen Visca, Başakşehir formasıyla çıktığı 233 Süper Lig karşılaşmasında 64 gol atarken, 63 de asist yaptı.