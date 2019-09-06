Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında Kocaeli Stadı'nda İngiltere ile karşılaştı. Millilerimiz karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
İngiltere 4. dakikada Edward Nketiah ile öne geçerken, 25'te Doğukan Sinik yanıt verdi. 51'de Mert Müldür ile öne geçtik.
Konuk takımda Edward Nketiah, 74'te dengeyi sağlarken, 75'te Reiss Nelson millilerimizi yenik duruma düşürdü.
Bu sonucun ardından Türkiye U21 takımı 4 maç sonunda 4 puanda kaldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Luis Godinho xx, Rui Miguel Martins Rsenmde Teixeira xx, Bruno Miguel Alves Jesus xx
Türkiye: Altay Bayındır xx, Mert Müldür xx, Hüseyin Türkmen xx, Berat Ayberk Özdemir xx (İlker dk. 81 x), Doğukan Sinik xxx (Hüseyin Atakan Üner dk. 70 x), Orkun Kökçü xx, Halil Dervişoğlu xx, Berkay Özcan xx (Muhayer dk. 44 xx), Ahmet Kutucu xx, Cemali Sertel xx, Ravil Tagır xx
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Abdurrahim Dursun, Özer Özdemir, Rametullah Barişberk, Cenk Özkaçar, Murat Sağlam
Teknik Direktör: Vedat İnceefe
İngiltere: Aaron Ramsdale xx, Maximillian Aarons, Jonathan Panzo xx, Trevoh Chalobah xx, Tom Devies xx, Reiss Nelson xx (Rhain Brewster dk. 79 x), Morgan Gibbs-White xx (Ben Godfrey dk. 81 ?), Eddie Nketiah xx, Phil Foden xx, Steven Sessegnon xx (Mason Greenwood dk. 58 xx), Marc Guehi xx
Yedekler: Ellery Balcombe, Pöar Richards, Pliver Skipp, Todd Cantwell, James Justin, Eberchi Eze
Teknik Direktör: Aidy Boothroyd
Goller: Eddie Nketiah (dk. 4 ve 73), Reis Nelson (dk. 74) (İngiltere), Doğukan Sinik (dk. 25), Mert Müldür (dk. 50) (Türkiye)
Sarı kartlar: Tom Davies, Maximillian (İngiltere)