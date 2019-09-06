Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roberto Soldado'nun açıklamaları şu şekilde;

"Dünyanın en iyi ligine döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle düşük seviyeli bir ligden sonra buraya gelmek beni oldukça heyecanlandırdı. Pilim dolu ve oynamak için sabırsızım.

"Antrenmanlar Türkiye'den daha ağır"

Yalan söyleyemeyeceğim. Burada takımla yaptığım antrenmanlarda ilk 2 hafta çok zorlandım. Antrenman şartları, iki yıl geçirdiğim Türkiye'den daha ağırdı. Ama adapte olduğumu düşünüyorum. Granada'ya her şeyimi vermeye hazırım. Günün sonunda kazanan bir takım olmak istiyoruz." (Sporx)