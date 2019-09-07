Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kâbus gibi geçen bir sezonun ardından yeni umutlara yelken açan Fenerbahçe, geride kalan maçlarda sergilediği performansla taraftarına umut aşılarken, teknik direktör Ersun Yanal çok daha fazlasını vadetti. Önemli transferler yapmalarına rağmen beklenmedik sakatlıklar sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Lige iyi bir başlangıç yaptık ancak adı üstünde bu sadece başlangıç. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağız” iddiasında bulundu. Millî arada toparlanma imkânı bulduklarını söyleyen Ersun Hoca, “Eksiklerimizi giderme, yaralarımızı sarma adına önemli bir fırsat. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sakatlarımızın iyileşmesi, herkesin gerçek bölgesine dönmesiyle oyun kalitemizi artıracağız” diye konuştu.

O kupayı kaldıracağız

Camianın beklentilerini çok iyi bildiklerini ile getiren Ersun Yanal, “Uzun süredir devam eden bir şampiyonluk hasreti var. Bunu bu sezon bitirmekte kararlıyız. Zafere, rakiplerimiz de saygı duyduğu bir performansla ulaşmak istiyoruz” dedi. Teknik heyet ve futbolcular olarak tüm takımın sarı-lacivertli formaya yakışan bir futbol ortaya koymak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Yanal, “Henüz sezonun başındayız. Her geçen gün daha iyi olacağız. Sürekli üstüne koyan, ileri giden bir Fenerbahçe izleyeceksiniz” sözü verdi. Ekibine ve takımına güvendiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Şampiyon olmamamız için hiçbir sebep yok. Taraftarımızın da desteğiyle kupayı kaldıracağız” ifadesiyle inancını gözler önüne serdi.

DERSİMİZ TÜRKÇE

Takımın seviyesine gelip bir an önce forma giyebilmek için günde çift idman yapan Adil Rami, boş zamanlarında da ders çalışıyor. Uyum sürecini hızlandırmak adına Türkçe öğrenmek isteyen 34 yaşındaki savunmacı takım tercümanı Saruhan Karaman’dan eğitim alıyor. Rami’nin idman disiplini ve ekstra çabası teknik heyeti sevindiriyor.

YANAL’IN GÖZDESİ

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın elinden kaptığı Vedat Muriç, Ersun Yanal’ın oyun planlarında kilit rol oynuyor. Kosovalı golcü, skorer kimliğinin yanı sıra pas trafiğinde de önemli bir görev üsleniyor. Yanal dripling özelliğini geliştirmesi halinde dünya çapında bir golcü olacağına inandığı Muriç’in üzerine titriyor.

RUMENLERE TAKİP

Transfer dönemi bitti ama Fenerbahçe’de oyuncu taraması tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertli scoutlar, Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynanan Romanya-İspanya maçında tribündeydi. Yetkililer, Reading’de forma giyen 23 yaşındaki santfor George Puskas ile Slavia Prag’da top koşturan 26’lık orta saha Nicolae Stanciu’yu izledi.