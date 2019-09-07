Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nın yarı finalinde bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak kritik mücadele saat 19.30’da başlayacak ve TRT Spor’dan yayınlanacak. Filenin Sultanları bu maçı kazanması halinde finalde Sırbistan-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak. A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turunda Hırvatistan’ı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Çeyrek finalde C Grubu’nu namağlup lider tamamlayan Hollanda ile karşılaşan millîler, mücadeleyi 3-0’lık net bir skorla almıştı. Son 5 organizasyonun 4’ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Millîler, 2003’te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya’ya 3-0 yenilmişti.