Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan önemli açıklamalar yaptı ve geçmişin ağır bedellerini ödemeye devam ettiklerini belirtti. TFF’nin belirlediği 88 milyon 586 bin 650 liralık limiti yorumlayan Doğan “Tablodan da anlaşılacağı üzere 2015-2018 yılları arasındaki yanlış yönetim politikaları yüzünden gelirinin 7 katı oranında borçlandırılan kulübümüz, maalesef bu dönemlerin faturasını hâlâ ödemektedir. 2018 yılı nisan ayı ile 2019’un mayıs sonu itibarıyla 467 milyon lira gelir, 357 milyon lira gider vardır. 110 milyon lira kar elde etmemize rağmen, 176 milyonluk liralık faiz ve kur farkı etkisiyle dönemi 66 milyon lira zararla kapattık” dedi.

RİSKLERİ ÖNLEDİK

Yeni sezon öncesi ilk üç aylık dönemdeki faaliyetlere göre gerek kârlılık, gerek gelir ve gerekse de diğer finansallar açısından çok daha olumlu bir grafik çizdiklerini vurgulayan Doğan “Göreve geldiğimizde 892 milyon lira borç vardı. Ciddi zorluklarla da karşılaştık. Biri FIFA tarafından aldığımız transfer yasağı, diğeri de gelirinin 7 katı oranında borçlandırılan kulübümüzün, Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmesi nedeniyle Avrupa kupalarından men riskiydi. Bu riski, ortaya koyduğumuz doğru politikalar sayesinde Avrupa Ligi’nden elde edeceğimiz gelirlerin yarısına el konulacak şekilde kaldırdık” diye konuştu.