Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç aylık aranın ardından bir millî sınav daha veriyoruz. 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda rakibimiz ise Andorra... Ki o Andorra’nın 4 maçta 4 mağlubiyeti var ve son sırada. Grupta Fransa gibi Dünya Şampiyonu ülkeyi yenip ardından İzlanda’ya mağlup olan ay-yıldızlılar 5 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alacak. Vadofone Park’taki mücadelede tek hedef iyi ve güzel futbolla galip gelip yoluna emin adımlarla devam etmek... Millîlerde Cengiz Ünder’in sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığını ve Yusuf Yazıcı’nın da sakatlığının bulunduğunu hatırlatalım...

ZEKİ GÜVENİYOR

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Zeki Çelik "Andorra kâğıt üzerinde zayıf gibi görünen bir rakip. Ama biz her rakibi ciddiye alıyoruz. Kazanmamız gereken bir maç ve kazanacağımıza da inanıyoruz" diye konuştu.

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Millî takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, geride kalan zaman diliminde 56 maça çıktı. Millîler, Güneş yönetiminde 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.