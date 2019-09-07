Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. "Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz" diyen Güneş'in gündeminde yabancı sayısı ve Fatih Terim'e verilen ceza da vardı. Tecrübeli hoca "Hedefimiz EURO 2020, gücümüz de inancımız da var. El ele vermemiz gerekiyor. Sevgi ve cesaretin karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar da bizde var. Taraftarın desteği bizi olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı artırdık. Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımız tuttukları takımın renkleriyle değil kırmızı-beyaz formasıyla gelsin, şenlik havasında olacak. Biletler de bitti. Taraftarımızın sevgisi bize yansıyor" diye konuştu.

CEZA ALSIN İSTEMEM

"Kulüplerimiz bizim için önemli, hepsine eşit mesafedeyiz" diyen Şenol Hoca "Andorra'nın bize karşı motivasyonu üst seviyede olacak. Bizim için 3 puan ve güzel oyun her şeyin başı" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili olarak ise Güneş "Yabancı oyuncu, cezalar konuşuluyor. Her şey yerinde ve zamanında olmalı. Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasını istemem, hata yapmasını istemem. Hata yapınca hepimiz ceza alıyoruz, o ayrı. TFF hata yaptı mı, yapmadı mı tartışılır. Yapılan uygulama da en çok Galatasaray'a yaradı. Konuşma hakkı çıktı. Cezayı ne kadar aldı, nasıl aldı. Hangi saatte bildirildi. Koca ülkenin konuştuğu konuya bak" isyanında bulundu.

İNGİLTERE'Yİ YENİYORDUK

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye, 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere'ye 3-2 mağlup oldu. Kocaeli'de oynanan maçta ay-yıldızlılar Doğukhan Sinik ve Mert Müldür'ün golleriyle 2-1 önde götürdüğü karşılaşmada 74 ve 75'te arka arkaya iki gol yiyince sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.