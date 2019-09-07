Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı camiada Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’na büyük tepki var. Sebebi de tedbirsiz olarak ceza kuruluna sevk edilen Fatih Terim’e Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı 4 maçlık ceza verilmesinin yanı sıra bunun da TFF tarafından kulübün kuruluş tarihi olan 19.05’te açıklanması... Başkan Mustafa Cengiz önceki akşam kararın ardından sıcağı sıcağına GS TV’ye çıkıp tepkisini dile getirirken yönetim dosyada rakiplerin de yer aldığı bir savunma yapmaya hazırlanıyor. Peki dosyada neler olacak? Cevap; Rakip teknik adam ve başkanların açıklamaları...

Sevk de yok ceza da!

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim olayında emsal açıklamaları ve TFF’nin sonrasındaki verdiği ve vermediği kararları gösterecek. Geçen sezon Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal’ın “Silahım olsa hakemi vururdum” sözü ve Kartal’ın 11 günlük hak mahrumiyeti cezası dosyada yer alacak. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yine geçen sezon “Kurgulanmış bir düzen var” sözü ile geçtiğimiz günlerde konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın “Bu işin çözümü için TFF’ye süre verdik ama bu süre artık bitti. Eğer bu işin önünü kesemezlerse biz de bu düzene uyacağız” sözleri hatırlatılacak.

TFF’DEN 19.05 AÇIKLAMASI

TFF, ‘19.05’ polemiğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada “Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu kurul kararları Medya İletişim Departmanı’na saat 18.58’de mail olarak iletilmiş, 18.59’da internet sitemizde yayınlanmıştır. Sonrasında sosyal medya hesabına yüklenmiştir. Sadece G.Saray’ı değil 35 kulübü ilgilendiren bir açıklamadır. Kasıt aranmamalıdır” denildi.

GOMIS’TEN FALCAO YORUMU

Galatasaray’da “Gol Kralı” olan ve ardından Suudi Arabistan’a giden Bafetimbi Gomis, yeni transfer Radamel Falcao’yu değerlendirdi. Mbaye Diagne gibi Falcao ile de sarı-kırmızılı kulübe gelmeden önce konuştuğunu, gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu ifade eden Gomis, “Falcao zeki bir oyuncu ve ortama çabuk uyum sağlar. Taraftarın sevgisi onun işlerini kolaylaştıracaktır. Falcao da umarım ‘Gol Kralı’ olacaktır” dedi.

TRİBÜNE GÖNDERİLİYOR AMA...

Fatih Terim’in PFDK’dan 4 maç ceza alması sarı-kırmızılı camiada tepkilere sebep olurken bu olayların takımı kamçıladığı görülüyor. Cimbom’un başında 4 dönem görev yapan Fatih Hoca tribüne çıktığı 27 maçta takım 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 de mağlubiyet aldı. Hocaya verilen cezaların takım ve camia üzerinde artı motivasyon oluşturduğu yorumları ağırlıktaydı.