Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayla ilgili tartışmalar Falcao’yu bile geride bıraktı!

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı ve perde arkasını yazdı. Tahir Kum'un haberi şöyle:

Tartışmamız da; “Böyle ceza olur mu” dan çok, “4 maç cezayı anladık da saat 19.05’te tweet atmak ne!” şeklinde. Şimdi G.Saraylılar’ın merak ettiği bu sorunun cevabını verelim.



PFDK’nin kararları saat 18.58’de TFF Medya İletişim’in mail’ine düşüyor ve içinde 35 dosyanın olduğu bu kararlar 18.59’da TFF’nin resmi sitesinde yayınlanıyor. Ardından TFF’nin Sosyal Medya Departmanı’na bilgi veriliyor. O birimdeki görevlinin ‘tff.org. tr’deki haber linkini kopyalaması, kısaltması, başlık metnini yazması vs yüklemesi işlemleri 6 dakika sürüyor ve 19.05’te yayına veriliyor.

Konuşmayı önceden hazırlamıştı

Gelelim, “Neden 4 maç ceza?” sorusuna... Terim, 5 kırmızı kartın çıktığı Kayseri maçı sonrası yaptığı o açıklamayı daha basın toplantısına gelmeden hazırlayıp kağıda dökmüştü.

Yani, planlı idi. Şimdi o sözlerini bir hatırlayalım:

“Geçen sezon sonu hazırlanan bu senaryo ve bu sene her maçımız aşağı yukarı böyle. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar gibi iki tane değerli hakem. Tabii oradan başladı bütün iş. Eğer insanın emeğini ve itibarını çıkıp, çıkar ve kötülük ittifakına yem eden kim varsa muhakkakki karşılığını elbet bir gün alacaktır. Bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz. Dediğim gibi bunu hazırladılar. Allah’a şükür hepsini halledeceğiz...”

Yeni PFDK’nin yoğurt yiyişi böyle!

Bu sözlerin kime söylendiği, ne anlama geldiği TFF talimatlarındaki karşılığı bellidir. TFF Hukuk Müşavirliği de kendisini ‘tedbirsiz’ olarak PFDK’ye sevk etti.

Geçmişte bu ve benzeri açıklamaların karşılığı para cezası, hadi bilemedin 1, 2 maçtı. Şimdi ise 4 maç oldu. Sebebi ortada; bugün yeni bir federasyon yeni bir Tahkim ve yeni bir PFDK var! Ve hukuktan sorumlu yeni bir isim; Mehmet Baykan. Kendilerine göre bir içtihatları var, elbet. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler ya. Demek ki yeni PFDK’mızın yoğurt yiyişi böyle.

Şimdi Terim’e bu açıklamalardan dolayı çıkan cezanın abartılı olup olmadığını, ancak bu kurulun aynı konuda bundan sonra vereceği cezalara bakarak söyleyebiliriz.

Kimse işin özünü konuşmuyor

Galatasaraylılar’ın konuştuğu soruların cevapları böyle... PFDK kararlarının saatler öncesinden belli olduğu ve TFF’nin bunu organize bir şekilde saat 19.05’e denk getirdiği iddiası kesinlikle doğru değil.

Bu komplo teorisine inananlara şunu söylesem herhalde “Falcao’yu filan geri gönderip, maçlara çıkmayalım” diyecek: “Terim’in cezasıyla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir’e bilgilendirme mail’i saat 19.07’de atıldı!” Bence bu zihniyete verilecek cevap ancak böyle bir ironi olabilirdi.

Dedik ya, işin özünü bıraktık, kafayı TFF’nin tweet attığı saate taktık. Kimsenin işin özüne baktığı konuştuğu, tartıştığı yok…

Öyle olsaydı, Terim’in neden tehdit ve hakaretten ‘tedbirli’ olarak PFDK’ye sevk edilmediğini de konuşabilirdik.