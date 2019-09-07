Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezonki şampiyonlukta 1 numaralı pay sahibi oyuncu olan Sofiane Feghouli, performansına bağlı olarak ücretine 500 bin Euro zam istedi. Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda da 2021'de bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasını talep etti. Ancak Feghouli'nin zam beklentisi yönetim cephesinde karşılık bulmadı.

Gomis'i satmak pahasına sözleşmesinde iyileştirmede bulunmayan Galatasaray, yılda 4.5 milyon Euro'ya yakın kazanan Feghouli'ye de zam yapmayacak.

BELHANDA'YA ONAY

Yönetim Belhanda'nın ise bir yıl uzatma isteğine olumlu yanıt verdi. İmzalar 2. yarıda atılabilir.