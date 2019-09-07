Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en iyi ligine döndüğüm için çok mutluyum diyen İspanyol futbolcu, "Özellikle düşük seviyeli bir ligden sonra buraya gelmek beni oldukça heyecanlandırdı. Pilim dolu ve oynamak için sabırsızım. Yalan söyleyemeyeceğim. Burada takımla yaptığım antrenmanlarda ilk 2 hafta çok zorlandım. Antrenman şartları, iki yıl geçirdiğim Türkiye'den daha ağırdı. Ama adapte olduğumu düşünüyorum. Granada'ya her şeyimi vermeye hazırım. Günün sonunda kazanan bir takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BABAMIN DOĞDUĞU YERİ GÖRMEK İSTEDİM"

Granada'ya transferinin kendisi için tesadüf olduğun altını çizen tecrübeli golcü, "Gençken babamın doğduğu yeri görmek istedim, buraya geldim ve hayran kaldım. Babam da şu an buradayım diye heyecanlıdır. Umarım beni bu formayla izlemekten zevk alır." dedi.