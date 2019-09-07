Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir kadroyla bomba gibi bir giriş yaptı.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, yeni transferleriyle birlikte gösterdiği etkili performansla yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alacağının sinyallerini verdi. Öte yandan yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte bazı iddialar su yüzüne çıkmaya başladı.

Kadrosuna Gustavo, Kruse ve Rodrigues gibi yıldız isimleri katan Fenerbahçe'nin reddettiği dünya yıldızı ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon transfer ettiği hiçbir futbolcudan faydalanamayan Fenerbahçe, bu transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte damga vurdu.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen Kanarya, neredeyse her bölgeye takviye yaptı. Yaz dönemini 12 ismi kadrosuna dahil ederek noktalayan sarı-lacivertlilerde transfer döneminin resmen sona ermesinin ardından bazı iddialar da gündeme düşmeye başladı.

Takvim'in haberine göre; Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'ye bu transferin öncesinde Bayern Münih'ih 31 yaşındaki tecrübeli stoperi Jerome Boateng'in kiralık olarak teklif edildiği ortaya çıktı.

Ancak Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu maliyeti nedeniyle kadrosuna katmadığı belirtildi.

76 kez Alman Milli Takım forması giyen Boateng'in piyasa değeri 20 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor. Kariyerine Almanya'nın TeBe takımında başlayan Boateng; Hertha Berlin, Hamburg ve Manchester City formalarını da giydi.

Alman futbolcu, bu sezon Bayern Münih formasıyla 1 maça çıktı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Bayern Münih'le sayısız şampiyonluklar ve kupalar kazanan Boateng, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.