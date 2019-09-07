Türk Milli Takımı, Ankara Arena’da tıklım tıklım dolu tribünler önünde, turnuvaya en çok katılım gösteren takımlardan Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu geçen mücadelede Polonya’yı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18’lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Filenin Sultanları, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda finale adını yazdırırken, son şampiyon Sırbistan’ın da rakibi oldu.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Juraj Mokry, Koen Luts
Türkiye: Meliha, Kübra, Meryem, Hande, Eda, Naz, Zehra, Ebrar, Cansu, Şeyma, Gözde, Fatma, Simge(L), (Aylin)
Polonya: Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Medryzk, Lukasik, Efimienko, Wojcik, Zaroslinska, Kowalewska, Stenzel(L), (Maj-Erw Ardt)
Setler: 25-17, 25-16, 14-25, 25-18
Süre: 1 saat 33 dakika (20, 23, 21, 29)