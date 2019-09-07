Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta karşılaştığı Andorra’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Donald Robertson xx, Sean Carr xx, Douglas Potter xx

Türkiye: Mert xx, Zeki xxx, Merih xxx, Çağlar xxx, Umut xx (Ozan dk. 61 x), İrfan Can xx Emre Belözoğlu xx, Yusuf xx, Güven xx (Kenan dk. 46 x), Hakan Çalhanoğlu xx (Emre Kılınç dk. 80 ?), Cenk xx

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Efecan, Dorukhan, Abdulkadir Parmak, Enes, Yunus, Deniz, Kaan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Andorra: Gomes xx, San Nicolas xx, Llovera xx, Lima xx, Cervos xx, Rodriguez xx (Garcia dk. 63 x), Rebes xx, Vales xx, Clemente xx (Alaez dk. 79 x), Martinez xx, Vieira xx (Emilia Garcia dk. 87 ?)

Yedekler: Pires, Alex Martinez, Sanchez, Moreno, Ferre, Gomez, Rubio

Teknik Direktör: Koldo Alvarez

Gol: Ozan (dk. 89) (Türkiye)

Sarı kartlar: Vales, Rodriguez, San Nicolaz, Alaez (Andorra), Emre Belözoğlu, Çağlar, Yusuf (Türkiye)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Umut Meraş, sol kanatta çizgiye yakın bir noktadan ortasını açtı. Yusuf Yazıcı'nın altıpasın dışında çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gomes, meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere tokatladı.

23. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Güven Yalçın, ceza sahası dışı sol çaprazdan kale alanına ortaladı. Mehmet Zeki'nin uygun durumda arka direkte sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı sert vuruşta kaleci Gomes, topu 2 hamlede kontrol etti.

39. dakikada Türkiye bir kez daha tehlikeli geldi. Emre Belözoğlu, ceza sahası önünde pasını sağ kanattaki Mehmet Zeki'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı ortada, ön direkte Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

40. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gomes'ten döndü. Pozisyonu takip eden İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top kornere çıktı.

50. dakikada Emre’nin ceza sahası dışı sol çaprazından içeri ortalayarak kullandığı serbest vuruşta arka direkte Çağlar topla buluştu. Çağlar’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı Lima çizgi üzerinden kornere çeldi.

53. dakikada sağ kanattan Zeki’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Cenk kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gomes’te kaldı.

89. dakikada sol taraftan Yusuf’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ozan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+1. dakikada sağ taraftan Yusuf’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Cenk’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gomes’de kaldı.

YAKLAŞIK 5 YIL SONRA İSTANBUL'DA RESMİ MAÇ

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı yaklaşık 5 yıl sonra İstanbul'da bir resmi maça çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynamıştı. Kazakistan'ı 3-1 yenen Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz kaydetmişti. Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrasında stadı terk etmişti.

Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.

VODAFONE PARK'TA İLK MİLLİ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park'ta ilk kez sahaya çıktı.

Andorra karşısında ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapan Vodafone Park, 11 Nisan 2016'da Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı maçla kapılarını futbolseverlere açmıştı.

Vodafone Park'ta tribünler tamamen dolarken, milli takım büyük bir coşku ile desteklendi. Taraftarlara dağıtılan Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Statta çalan Mehter Marşı taraftarların coşkusunu daha da arttırdı. Taraftarlar, mücadele öncesinde "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratlarında da bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek finale yükselmesi statta anons edildi. Anons sırasında taraftarlar alkışlarla milli takımın başarısını kutladı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 6 değişiklik yaptı.

Milli takımın grupta son oynadığı İzlanda mücadelesine ilk 11'de başlayan Hasan Ali Kaldırım, Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Andorra maçında ilk 11'de Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın ve Cenk Tosun'u tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın önünde Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Yusuf Yazıcı, solda Güven Yalçın ve ortada da Hakan Çalhanoğlu görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Cenk Tosun sahaya çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE 'DALYA' DEDİ

Milli takımın, Andorra ile oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu, A Milli Takım ile doğum gününde 100. maçına çıktı.

Bugün 39 yaşına giren Emre, 100 maça çıkan ve ay-yıldızlı formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Arda Turan'ı da yakalamış oldu.

Deneyimli futbolcu, geride kalan 19 sezonda 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 9 kez gol sevinci yaşadı.

Emre, A Milli Takım formasını ilk olarak 23 Şubat 2000'de, 19 yaşındayken Norveç ile Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan özel maçta giymişti. Emre, Türkiye'nin, 2-0 kaybettiği maçın 72. dakikasında Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

ANDORRA MAÇINDA AVRUPALILAR SAHNEDE

Türkiye'nin evinde Andorra'yı ağırladığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Teknik Direktör Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü 11'deki 7 isim Avrupa'da Türk futbolunu temsil eden futbolculardan oluştu.

Türkiye, Beşiktaş Park'ta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Andorra'yı ağırladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, gruptaki 5. maçına; Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Güven Yalçın, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun 11'i ile çıktı. Güneş'in sahaya sürdüğü bu 11'den 7 isim, bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsilen mücadele ediyor.

İşte o milli yıldız isimler ve takımları:

Zeki Çelik (Lille)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Merih Demiral (Juventus)

Umut Meraş (Le Havre)

Yusuf Yazıcı (Lille)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Cenk Tosun (Everton)

BEŞİKTAŞ PARK KIRMIZI-BEYAZ!

Türkiye'nin evinde Andorra'yı ağırladığı 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Beşiktaş Park tribünleri kırmızı-beyaza büründü. Maç öncesi 40 bin Türkiye bayrağı dağıtıldı.

Türkiye A Milli Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu’ndaki 5. maçında Beşiktaş Park’ta Andorra’yı ağırladı. Beşiktaş Park tribünleri ise kırmızı-beyaza büründü. Maçın başlamasından saatler öncesinde stat çevresinde toplanan taraftalar, maç boyunca da takıma büyük destek verdi. Maç öncesi tribündeki koltuklara 40 bin adet de Türkiye bayrağı dağıtıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Andorra ile yaptığı kritik mücadelede Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde H Grubu’ndaki 5. maçında Beşiktaş Park’ta Andorra’yı ağırladı kritik maçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte protokolden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protokol tribününde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.