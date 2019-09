Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kolay bir maçı çok zor bir şekilde kazandıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam “İstanbul’da uzun süre sonra oynadık. Güzel bir ambiyans vardı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, Kaptan Emre’ye nice yıllar diliyorum. 100. maçına çıktı, tebrik ediyorum. Rakibimizi tanıyorduk. Her şeyi yaptık ama sonuçlandıramadık. Kontra yapmalarına izin vermedik. Hızlı oynamada sıkıntı yaşadık. Şutlarımız da iyiydi. Çok atak yaptık. Daha farklı bir skor bekliyorduk. Ancak hiç ummadığımız bir şekilde ataklarımızı sonuçlandıramadık” dedi.



> Golü erken bulsaydık…

Golün gecikmesinin takımı da strese soktuğunu söyleyen Şenol Güneş “Golü erken bulabilseydik çok daha başka şeyler konuşuyor olurduk. Şimdi baktığınızda grubun en zayıf takımını son dakikada bulduğumuz golle yendik. Eksiklerimiz var, bunu gördük. 5-6 tane atsaydık da bu sonuç eksiklerimizi ortadan kaldırmazdı. Futbol enteresan bir oyun, her türlü yoruma açık. Böyle olunca da konuşuluyor. Hızlı oynamada sıkıntılarımız oldu. Bazı anlarda acele ettik. Daha farklı skor bekliyorduk. Tarihî bir fark da olabilirdi, tarihî bir rezillik de olabilirdi. Çok pozisyon yakaladık. 4-5 olabilirdi” diye konuştu.



HER KOLTUĞA BAYRAK

Kırmızı-beyaz

A Millî Futbol Takımının Andorra maçına ilgi büyüktü. Tribünler tıklım tıklım doluydu. Beşiktaş Park’ta taraftarların oturacağı koltuklara Türk bayrağı konuldu. Maçın başlama düdüğü ile birlikte statta Türk bayraklarıyla adeta görsel bir şölen sergilendi.



ÇAĞLAR’DAN ÖZÜR:

Onu atmalıydım

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester forması giyen Çağlar Söyüncü, dün çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Savunma oyuncusu “Kaçırdığım pozisyon için özür dilerim onu atmam gerekiyordu biraz stres oldu” ifadesini kullandı.



KAŞI AÇILDI

Yazıcı korkuttu

Andorra, ay-yıldızlı takımı sertlikle durdurmaya çalıştı. En şanssız isim ise Yusuf Yazıcı idi. Genç oyuncu yüzüne arka arkaya darbeler aldı. İki defa yerde kalan millî oyuncunun kaşı açıldı. Kanlar içinde kalan ay-yıldızlı futbolcu kaşına pens atılmasının ardından maça devam edebildi.



Bu gurur Emre’nin

1994’te başlayan ay-yıldız kariyerinde dün özel bir durumu vardı Emre Belözoğlu’nun. Hem 39. yaşına girdi hem de Milli Takımda 100’ler Kulübü’ne. Gündüz Riva’da tesislerde ailesinin de katılımıyla doğum günü kutlaması yapılan emektar isim akşam da Andorra maçında ter döktü. Hem de 90 dakika... İlerleyen yaşına rağmen sahanın iyilerinden olan Belözoğlu, mücadele sonunda omuzlara alındı ve taraftarı selamlayıp üçlü çektirdi.

