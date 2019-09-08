Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gündemi ve yeni sezonu değerlendirdi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Avcı transfer sürecinde yönetimle düşüncelerinin örtüştüğünü ve takviyelerin ona göre yapıldığını söyledi. Oyuncu ücretlerinin ve yaş ortalamasının düştüğüne de vurgu yapan Abdullah Hoca "Oyunculara yüksek para verip, bu oyuncu her şeyi yapacak demek olmaz" diye konuştu. Transfer konusunda bütçeye de bakılması gerektiğini ifade eden Avcı "O da gelsin, bu da gelsin olmuyor. Daha sonra alınan oyuncuları göndermek için kulüpler daha fazla para harcıyor" dedi.



> İyi oyun ve sonuç

Değişen oyun anlayışları konusuna da değinen Abdullah Avcı "Hedefsiz ortalar, size doğru kolay geçişler sağlar. Uzun atılan topların ardından 60-70 metre geriye koşmak zorunda kalabilirsiniz. Uzun orta yapmak, karanlığa top atmak gibi. Bazen sadece 1 kişiye atıyorsunuz. Örneğin, Beşiktaş geçen sene Antalya maçında 56 orta yapmış. Ancak sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Takım hem iyi oynayacak hem de sonuç alacak. Sadece kupa için değil kupa alsan da almasan da konuşuluyor. Senin burada ne bıraktığın önemli" diye konuştu. Avcı, Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geldikten sonra şampiyonluk gördüğünün belirtilmesine de "İnşallah ben de onun gibi olurum" dedi.



Kartal Umutlu

Millî arada boş durmayan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile Ümraniye Şehir Stadı’nda yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Gollerde Umut Nayır (2) ve Orkan Çınar imzası vardı. Kaleci Utku 24’te penaltı kurtardı. İkinci yarı Beşiktaş’ın kaptanı genç Kayra Yılmaz’dı. Siyah-beyazlıların yeni transferi N’Koudou da hızıyla dikkat çekerken bir de asist yaptı.



Hem aşk hem çatışma var

Abdullah Avcı: Beşiktaş ile Quaresma arasında hem aşk hem de bir çatışma var. Takımdan ayrılmasının benimle ilgisi yok. İmza attığım gün haber çıktı; hoca, Necip, Lens ve Quaresma'yı takımda istemiyor diye. Kendilerini aradım ve böyle bir şey olmadığını söyledim. Quaresma'yı Göztepe maçımda teknik bir kararla oynatmadım.



Lens iyi niyetli bir oyuncu

Beşiktaş'ın bir türlü faydalanamadığı Jeremain Lens'in durumunu de yorumlayan Abdullah Avcı "Lens iyi niyetli bir oyuncu ama orada seçeneklerimiz çoğaldı. Maksimum verim almaya çalışıyorum. Lens geniş alanda ortaya çıkıyordu. Biz şimdi rakip sahada, daha dar alanda oynuyoruz. Belki bundan sonra öne geçtiğimiz maçlarda alırız. Çok kuvvetli, özellikleri olan bir futbolcu" ifadesini kullandı.



SATIRBAŞLARI

¥ Yetenekli oyuncuya şapka çıkarırız ve onu oyun sistemine dâhil ederiz. Sisteme uymazsa dışarıda kalır.

¥ (Volkan Babacan, Edin Visca iddialarına) Ben Başakşehir'den herhangi bir oyuncuya talip olmadım.

¥ Llorente ismi gündeme geldi ancak yüksek rakamlar nedeniyle transferi gerçekleşmedi.

¥ Buradan ayrılan herkes dönmek istedi. Gücü, parası, rengi, seyircisi değerli bir takım.



AVCI'NIN GÖZÜNDEN...

¥ Burak senelerdir haftada 3 maç oynuyor. Bazen vücut beni dinlendir, diyebiliyor. Filmleri çekildi, sonuçlar iyi gözüküyor.

¥ Douglas, Caner gibi birçok bölgede oynama özelliğine sahip futbolcularımız var. Hocalar böyle oyunculara bayılır.

¥ Dorukhan Atiba ile yan yana oynuyordu. Şimdi ben Dorukhan'ı 8 metre öne koydum. Bu sezon daha farklı oynuyor.

¥ Güven Yalçın'ın kenarda oynama özelliği var. Geçen maçlarda iki pozisyona girdi, gol yapsa daha da başka oynayacaktı.

¥ Diaby topu içeri atabilecek birisi. İleri uçta da oynuyor. Kenarda adam eksiltme özelliği var. Yetenekli ve problem çözücü.

¥ Orkan'ı Almanya'dan tanıyorum. Yetenekli. Ancak karar vermeyle ilgili sıkıntıları var. Antrenmanda attığı golleri görseniz!..