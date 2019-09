Türkiye Gazetesi

A Millî Futbol Takımımız, EURO 2020 elemelerinde Beşiktaş Park’ta misafir ettiği zayıf rakibi Andorra’yı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yendi. Üçte üçle başladığı grupta İzlanda deplasmanından eli boş dönen Şenol Güneş’in öğrencileri, Andorra karşısında maç boyunca topa hakim olan taraf olsa da kalabalık ve sert Andorra savunmasını uzun süre aşmayı başaramadı. FIFA Dünya Sıralamasının 136. basamağında yer alan misafir takım maça 5-3-2 dizilişiyle çıkarken, golün gelmediği her dakika rakibimizin direncini arttırdı. 22’de kariyerini Lille’de sürdüren Zeki Çelik sağdan gelen ortayla golle burun buruna geldi ama gelişine çıkardığı şut çok az farkla dışarı çıktı. 39’da Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Gomes gole izin vermeyince ilk yarı golsüz sona erdi.



> Ozan çaktı kafayı

İkinci yarıya Güven Yalçın’ın yerine Kenan Karaman ile başlayan Şenol Güneş bu hamlesiyle hücum hattına hareket kazandırmak istese de Andorra’nın yardımlaşmalı savunması üçüncü bölgede boşluk bulamamamıza sebep oldu. 63’te İrfan Can Kahveci’nin ortasında Cenk Tosun’un yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 77’de kalabalık Andorra savunmasına rağmen topla buluşan Kenan’ın çaprazdan çıkardığı şut bir kez daha kaleci Gomes’e takıldı. Son bölümde oyuncu değişikliklerine Andorralı oyuncuların vakit geçirme sevdası eklenince tempo düştü. Ancak son bir umutla yüklenen millî takım, aradığı golü 89’da buldu. Yusuf Yazıcı’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Ozan, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve geceyi aydınlattı: 1-0.



GECENİN ADAMI OZAN TUFAN:

Nice zaferlere

Bir dönem bırakın formayı kadroya bile giremeyen ancak özel hayatını düzene sokup futbola dönen Ozan Tufan bir ülkeyi sevindirdi! Andorra maçında Şenol Güneş’in 61’de oyuna aldığı Ozan Tufan, 89’da galibiyet golünü kaydetti. Maç sonu da söz ondaydı: İyi bir oyun sergiledik ama kötü bir skor vardı. Hedefimiz iki maçta 6 puan yapmaktı. İlkini gerçekleştirdik. Gol attığım için kendim adıma ülkem adına mutluyum. İnşallah nice zaferler yaşarız. Bize örnek olan Emre ağabeyi tebrik ediyorum. Onunla birlikte oynamak bizim için ayrı mutluluk.



MİLLÎ MARŞ SKANDALI

Fransa ve İzlanda kayıpsız

A Millî Takımımızın yer aldığı H Grubu’nda İzlanda, Moldova’yı 3-0, Fransa da Arnavutluk’u 4-1 mağlup etti. Bu arada Fransa-Arnavutluk maçında millî marş skandalı yaşandı. Arnavutluk yerine önce Andorra’nın sonra Ermenistan’ın millî marşları çalındı. Maç bu yüzden 7 dakika geç başladı.



Zor ama güzel oldu...

Andorra engelini aşmakta çok zorlanan ve ciddi efor sarfeden ay-yıldızlı oyuncular bitiş düdüğünün ardından Emre Belözoğlu önderliğinde tribünleri selamladı. 5 yıllık aradan sonra İstanbul buluşması mutlu sonla noktalandı.



En son Eylül 2015-Mayıs 2016 arasında Fatih Terim yönetiminde iç sahada beş maçlık seri yakalayan millîler aynı başarıyı Şenol Güneş’le yakaladı. Juventus’taki gururumuz Merih Demiral, dün savunma yapmadı desek yeridir. Genelde orta sahada oynayan genç stoper “Sırada Moldova var” dedi.



YUSUF YAZICI:

Güzel günler göreceğiz

Ozan Tufan’ın golünde asist yapan Yusuf Yazıcı “Kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Hocamız sakin olun golü bulacağız demişti öyle de oldu. Çok mutluyuz. Önemli olan futbolumuzu daha da geliştirmek. Güzel günler göreceğiz” dedi.



HAMİT ALTINTOP:

Sabırla işi bitirdik

TFF Yöneticisi Hamit Altıntop: Önemli olan üç puan. Güzel bir galibiyetti. Futbolun doğruları sahadaydı. Sonrasında golü bulduk. Hocamız takımı iyi hazırlamış. İstediğimiz oyunla istediğimiz galibiyeti aldık. Sabırlı kalıp sonuca ulaşmak önemliydi ve öyle de oldu.



İRFAN CAN KAHVECİ:

Bazen böyle olabilir

Millî Takımın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, Andorra maçını yorumladı: Çok zorlandık, denedik olmadı. Golü son dakikalarda bulduk. Bazen böyle kazanmamız gerekiyor. Genç bir takımız. Önemli olan galip gelmekti ve biz de bunu başardık.