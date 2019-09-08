Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde serbest antrenman, MXGP ve MXGP2 sıralama turuyla başlayan şampiyonada, EMX 2T Avrupa Motokros Şampiyonası'nın 1. yarışı ile WMX Dünya Kadınlar Şampiyonası 1. yarışı yapılacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Afyonkarahisar'a ünlü motosiklet takımlarının dünya ve Avrupa şampiyonluğu için geldiklerini belirterek, "Yarışlar 20 ana televizyon yayıncısı tarafından dünyadaki bütün ülkelere aktarılıyor. Hem ülkemizin güzellikleri hem de yarış organizasyonu sayesinde adımız bütün dünyaya duyurulacak" diye konuştu.